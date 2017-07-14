Vodafone’dan 15 Temmuz kampanyası

Vodafone, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında tüm abonelerine 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arası geçerli olmak üzere ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet verecek. Aynı tarihlerde, anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda Vodafone’lu abonelere ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak.

Vodafone, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri süresince abonelerinin kesintisiz ve rahat iletişim kurması için ücretsiz dakika, SMS ve mobil internet verecek. Buna göre, 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arası geçerli olmak üzere tüm Vodafone abonelerine ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet tanımlanacak. Aynı tarihlerde, anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda Vodafone'lu abonelere ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak.

İLGİLİ HABER Vodafone ve Sony Mobile'dan işbirliği

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde tüm abonelerimize 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arası geçerli olmak üzere ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet tanımlıyoruz. Abonelerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim hizmeti sunma taahhüdümüz ve Vodafone Grubu'nun da genel uygulaması olarak, yoğun halk katılımının olduğu alanlarda ek kapsama ve kapasite desteği sağlıyoruz. Bu desteğe mobil altyapıyı tamamlayıcı olarak verilen ücretsiz Wi-Fi hizmeti de dahil. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesindeki anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda da abonelerimize ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağız.”

İLGİLİ HABER Vodafone'dan Adalet Mitingi'ne kablosuz internet

3 BİN 300’DEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu'nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Mart 2017 itibariyle hizmet sunduğu 22,8 milyon abonesiyle Türkiye'nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye'nin bugüne kadar toplam yatırımları 20 milyar TL'ye ulaştı. 2010'da Borusan Telekom'u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011'de de Türkiye'nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net'i bünyesine dâhil etti. Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300'ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200'ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet gösteriyor.