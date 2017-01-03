Yabancı çalışanlar Türkiye’den ürktü

Mülk edinme seçenekleri bakımından yabancı profesyoneller, Türkiye’yi zengin buluyor. Çalışma yaşamında ise tercihlerinin arka sıralarında yer aldı

Türkiye yabancı profesyoneller için çekim merkezi olma kriterleri bakımından bir yıl içinde 4 basamak geriye gitti. Araştırma şirketi Yougov'un İngiliz bankası HSBC için yaptığı ankete göre Türkiye 2015 yılında 45 ülke arasında en cazip 35'inci ülkeyken, 2016'da 39'uncu oldu. Araştırmada “ekonomi”, “yaşam” ve “aile” başlıkları altındaki 9'ar kriterle ilgili sorular yöneltildi. Türkiye, ekonomi alanında 43'üncü, yaşam tecrübelerinde 18'inci, aile hayatında ise 31'inci seçildi.

OKUL KALİTESİNDE DİPTE

Alt başlıklarda ise Türkiye en düşük puanı okul kalitesinde alarak sonuncu oldu. Türkiye siyasi sistem alt başlığında 44'üncü, kariyer geliştirmede 42'nci, ücret artışında 41'inci, iş-yaşam dengesi, iş güvenliği ve ekonomik güvende 40'ıncı seçildi.

Türkiye'nin üst basamaklarda değerlendirildiği alt başlıklar ise sağlık (8), kültür (9), mülkiyet (11), sosyal hayat (12), uyum (13), arkadaş edinme (16), çocuk bakımı maliyeti (17) ve harcanabilir gelir (26) olarak sıralandı.

‘BİNLERCE MÜLK VAR'

Araştırmaya katılanların verdiği tavsiyeler bölümünde Türkiye'de çalışan bir yabancı, taşınmadan önce okul sistemini yeterince incelemedikleri için pişman olduklarını belirtti. Başka bir yabancı profesyonel ise “Ekonomiyle ilgili tüm bilgileri edinin ve maaşınızı inip çıkan yerel para birimiyle değil dolar ile alın. Ayrıca dil meselesine, yüksek hayat pahalılığına ve trafiğe dikkat edin” tavsiyelerinde bulundu.

Emlakçıların, yüklenicilerin ve tedarikçilerin söylediklerine inanmadan önce kendi gözünüzle görülmesi gerektiğini belirten başka bir yabancı çalışan, “Türkiye bir alıcı piyasası; yıllardır satılamayan yeni inşa edilmiş, dayalı döşeli binlerce mülk var ve her yıl yenileri inşa ediliyor” uyarısında bulundu. Raporda, Türkiye'de geçim masraflarının birçok Avrupa ülkesine ve ABD'ye göre daha düşük olduğuna dikkat çekilirken, “Gıdayı yerel pazardan almak en ucuz seçenektir. Kırmızı eti şaşırtıcı derecede pahalı bulabilirsiniz” denildi.

Genelde Singapur, ekonomide İsviçre

Dokuzuncusu yapılan araştırmada 190 ülkedeki 27 bine yakın ‘gurbetçi' profesyonelin görüşü alındı. Singapur ve Yeni Zelanda iki yıl üst üste 45 ülke arasında ilk iki sırayı paylaştı. Ekonomi alanında İsviçre, günlük yaşamda Yeni Zelanda, aile hayatı ve çocukların eğitiminde İsveç en gözde ülkeler oldu.

Londra ve New York'a çalışmak için gidenlerin yüzde 71'i, kariyerlerini ilerleterek ülkelerine veya başka bir ülkeye taşınmayı düşünürken, Kanada kenti Toronto'ya taşınanların yüzde 63'ü orada kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirdi.

Gurbetçilerin yüzde 62'si ise yurtdışında çocuk büyütmenin daha pahalıya mal olduğunu belirtti.