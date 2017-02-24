Yabancıya vergi resti

Yurtdışındaki yabancı ve gurbetçilere sağlanan KDV ayrıcalığını haber alıp sözleşme imzalayan vatandaşlar yasa çıkmadan önce satın aldıkları konut ve işyerleri için de KDV ödemeyecek

Hükümet, konuttaki aşırı şişkinliği önlemek için, konuttaki KDV'yi içeride geçici olarak indirmesinin ardından yabancılara KDV'siz konut satışı için Meclis'e torba yasa teklifi getirdi. Ancak konut stokunun tek başına yabancılarla eritilemeyeceği anlaşılınca bu sefer yurtdışındaki Türk vatandaşları pakete eklendi. Yurtdışında 6 ay oturma izni ya da çalışma izni alan herkes Türkiye'de dilediği ‘sıfır' konutu KDV ödemeksizin satın alabilecek.

SAFARİ ACELE Mİ ETTİ?

Yabancıların Türkiye'den ev almak için yasanın Meclis'ten çıkmasını bekleyecekleri düşünülüyordu ki İranlı işadamı Mehrdad Safari'nin İstanbul'daki Sapphire projesinden 47 adet rezidans daire satın aldığı açıklandı. Toplam 90 milyon 590 bin dolar artı KDV bedelle satın alındığı açıklanan daireler için yasanın Meclis'ten çıkmasının niçin beklenmediği merak konusu oldu. Safari'nin bu ‘erken' alım nedeniyle oluşan yaklaşık 26 milyon liranın üzerindeki KDV'yi ödemek zorunda kalacağı düşünülüyordu. Ancak, KDV ayrıcalığının yasa çıkmadan el sıkışılan, ancak henüz tapuda tescili yapılmayan satışları da kapsadığı anlaşıldı.

1 NİSAN'A KADAR BEKLE

Yabancılara KDV ayrıcalığı sağlayan maddenin yürürlük tarihi ilk olarak 1 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Ancak bu tarih sonradan düzeltilerek 1 Nisan'a yani referandumdan hemen öncesine çekildi. Buna göre yabancılarla gurbetçiler, şimdiye kadar satın aldıkları ancak henüz tapuda tescilini yaptırmadıkları konut ya da işyerlerini 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren tescil ettirdiklerinde hiçbir KDV ödemeyecekler. Dolayısıyla hükümetin yabancılara böyle bir KDV ayrıcalığı getireceğini önceden haber alıp el sıkışanlarla düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu görüp alım yapanlar KDV'den kurtulmuş oldu. Bu konutlar için tapuya şerh düşülecek. Konutlar 1 yıl dolmadan satılırsa KDV tahsil edilecek.

Vekile bile satmadılar

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, hükümetin yabancılara getireceği KDV ayrıcalığının daha düzenleme gündeme bile gelmeden piyasada duyulduğunu ve büyük proje yapan işadamlarının rant için yasayı beklemeye başladığını söyledi. İddiasını Meclis'te gündeme getiren Karabıyık, İstanbul'da bazı lüks konutların Türk vatandaşlarına satılmadığını duyup kendisinin de bir alıcı gibi telefonla emlakçıları aradığını kendisine de Türk olduğu için konut satışı yapılmadığını ifade etti. Karabıyık, İranlı Safari örneğini de isim vermeden dile getirirken, “90.6 milyon dolarlık satış için el sıkışılmış. Şimdi bu bekletilecek ve yasa çıktıktan sonra satış yapılacağı için devletin bu kadar KDV kaybı olacak. Demek ki bu haber çok önceden piyasaya verilmiş” dedi.