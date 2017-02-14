Yatırımda en riskli ülkeyiz

16 büyük varlık yönetim şirketinin uzmanları, Türkiye’nin ekonomik görünümüne en düşük notu verdi

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg tarafından yapılan ankette, gelişmekte olan 10 ülkenin ekonomik görünümü, siyasi riskler, tahvil görünümü, para birimi görünümü, para politikası ve bu ülkelerin ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi artırmasından nasıl etkilenecekleri hakkında sorular yöneltildi. Gelişen piyasa ülkelerine yatırımlara yön veren 16 kuruluşun uzmanları arasında yapılan ankete göre, Çin ve Türkiye, en az cazip görülen ülke olarak öne çıkarken, Brezilya ve Rusya'nın göstergeleri yatırıma müsait bulundu.

OLUMLU DİYEN YOK

ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, İsviçre ve İskoçya merkezli varlık yönetimi şirketlerinin yatırım uzmanları, ekonomik görünümü en kötü durumdaki gelişen piyasa ülkesi olarak Türkiye'yi belirledi. 12 uzman Türkiye'nin ekonomik görünümünü “zayıf” bulurken, sadece 1'i “orta seviyede” değerlendirdi, diğerleri ise yanıt vermedi. Uzmanların 12'si de Türkiye'de siyasi risklerin yüksek seviyede olduğunu belirtirken, sadece 1 uzman “Düşük” seçeneğini işaretledi.

417 milyar dolarlık yatırımlara yön veren Morgan Stanley Investment Management şirketinin uzmanı Jens Nystedt, “İyileşen temel göstergelere sahip ve taşı-sat imkanı sunan ülkeler öne geçecektir” dedi.

ANKETE KATILAN ŞİRKETLER

ABD: Morgan Stanley Investment Management, AllianceBernstein, Invesco Advisers, Stone Harbor Investment Partners.

Japonya: SBI Securities, Mitsubishi UFJ Kokusai, Daiwa SB Investments, Mizuho Bank.

İsviçre: UBS Asset.

İngiltere: Schroder Investment Management, Standard Chartered.

İskoçya: Standard Life Investments.

Fransa: Amundi Asset Management, BNP Paribas Investment Partners.

İtalya: Pioneer Investment Management.

‘TCMB faiz artıracak'

Ankette, gelişen piyasalardan sermaye çıkışına yol açması beklenen FED'in faiz artışından en çok etkilenecek ülke olarak da Türkiye işaret edildi. 12 uzman Türkiye'nin çok etkileneceğini belirtirken, birer uzman Brezilya ve Arjantin'in etkileneceğini söyledi. Ankete katılan uzmanlardan 10'unun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını artırmak zorunda kalacağını, 2'sinin oranların sabit kalacağını, yalnızca birinin indirime gidileceğini öngörmesi dikkat çekti.