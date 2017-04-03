Zenginin çocuğuna sigorta piyangosu

Okulu bitirip iş bulamadığı için işsizler ordusuna katılan milyonlarca gence Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu çıkaran hükümet, hatasını düzeltirken bu sefer de varlıklı ailelere büyük bir sigorta avantajı sağladı.

Okulu bitirip iş bulamadığı için işsizler ordusuna katılan milyonlarca gence Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu çıkaran hükümet, hatasını düzeltirken bu sefer de varlıklı ailelere büyük bir sigorta avantajı sağladı.

Artık fabrikatörler de, kişi başına geliri 592 lira olan yoksul aileler de, çocukları için her ay 53 lira GSS primi ödeyecek. Yeni sistemle varlıklı aileler 426 lira prim ödemekten kurtuldu.

Eski sistemde, yenisinde olduğu gibi yine ailedeki kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az olanlar, yani kişi başına geliri 592.5 liranın altında olanlar prim ödemiyordu. Buna karşılık geliri 592.5 lira ila 1.777 lira arasında olanlar 71 lira; geliri 1.777 lira ila 3 bin 555 lira arasında olanlar 213 lira ve geliri 3 bin 555 lira ve üzerinde olanlar da 426 lira prim ödüyordu. Dolayısıyla zengin aileler çocukları için 426 lira sağlık primi öderken, yoksulların ödediği prim 71 liraya kadar düşüyordu.

1 Nisan'dan itibaren uygulamaya giren yeni sistemde ise artık zengin aile-fakir aile ayrımı tümden kalktı. Artık örneğin 100 bin-200 bin lira gibi çok yüksek aylık gelire sahip aileler de, yoksul aileler de 18 yaşını geçmiş ancak iş bulamadığı için evde iş bekleyen çocukları için her ay 53.33 lira sağlık primi öderken ailelerin aylık gelirinin 592 lirayı aşıp aşmadığına bakılacak.

18 YAŞINDA BAŞLIYOR

GSS yükümlülüğü herhangi bir işte çalışmayan kişiler için yasa gereği 18 yaşında başlıyor. Ancak öğrencilere, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süre tanınıyor. Dolayısıyla bu süre lise mezunları için en fazla 20, üniversite mezunları için de en fazla 25 yaş olarak uygulanıyor. SGK yükümlülük doğduğu andan itibaren re'sen GSS tescili yapıyor.