Ali Ağaoğlu: Dilimizde tüy bitti

Ali Ağaoğlu; “Yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi konut piyasasını olumlu yönde etkileyecek. Döviz kurunda istikrarsızlık yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok yerinde bir karar” dedi.

Ali Ağaoğlu; “Yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi konut piyasasını olumlu yönde etkileyecek. Döviz kurunda istikrarsızlık yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok yerinde bir karar” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı satın alan üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilecek.

Konuyla ilgili konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; “Türkiye'ye yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Türkiye'deki konut piyasasını olumlu yönde etkileyeceği şüphesiz. Özellikle döviz sorunu yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok iyi oldu” dedi.

Özellikle Körfeze yapılan yabancı satış portföyünün kendilerine ait olduğunu belirten Ağaoğlu şunları söyledi:

“2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet yasasından sonra Türkiye'ye giren 5 milyar dolarlık yabancıya satışın 2 milyar dolarını biz gerçekleştirdik. Körfezdeki yatırımcılarımıza hukukçularımız bu gündemle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmak için yoğun mesai harcıyor. Türk vatandaşlığı sahibi olmak için Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın almak veya en az 2 milyon dolar yatırım yapmak ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açmak gerekiyor. Bu seçeneklerden her hangi biri vatandaşlığı hak etmek için yeterli. Benim gördüğüm kadarıyla gayrimenkul satın almayı teşvik eden bir model ve doğrusu da bu.”