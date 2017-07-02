24 yıldır içimizi yakan ateş ‘madımak’

2 otel görevlisi ve 33 aydının yakılarak katledildiği Sivas katliamında 24 yıldır adalet aranıyor. 15 bin kişinin katıldığı katliamda sadece 123 kişi hakkında hüküm verildi.

2 Temmuz 1993’de Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Sivas’ta Madımak Oteli’nde bulunan 33 şair, yazar, ozan ve 2 otel görevlisi ile birlikte 35 kişinin katledildiği Madımak Katliamı’nın acısı dinmiyor.

Pir Sultan Abdal Kültür şenliklerine katılmak için 1-2 Temmuz 1993 tarihlerinde Sivas'a gelen aydınlar, Madımak Oteli'nde kalıyordu. Devletin gözü önünde şeriatçı bir kitle, şenlikleri yaptırmamak için ayaklandı. Madımak Oteli'nin önünde toplanan saldırgan kitle, “Cumhuriyet gidecek, şeriat gelecek”, “Şeriat gelecek, zulüm bitecek” şeklinde slogan attı. Otelin etrafını saran kitle, bir süre sonra ateşe verdi. Saldırgan kalabalık, bu sırada “Yak, yak, yak” diye bağırdı. Devletin gözü önünde gerçekleşen yangın sonunda tam bir katliam yaşandı. 2'si otel görevlisi, 33'ü aydın olmak üzere 35 kişi yaşamını yitirdi. Polis kayıtlarına göre Sivas'taki olaylara 15 bin kişi katıldı. Ancak çok sınırlı bir sayıya dava açıldı, bunlardan 123'ü kesin ceza aldı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Sivas katliamı davasında halen 27 kişi cezaevinde bulunuyor.

ANMAYA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Sivas olaylarının 24. yıl dönümü anmaları için il dışından Sivas'a gelen araçlar didik didik arandı. Sivas olaylarının 24. Yıl dönümünde, Madımak Otelinde ölen 37 kişiyi anmak için çok sayıda kişi il dışından Sivas'a geldi. Sabah saatlerinde farklı güzergahlardan şehre giren otobüsler polis tarafından didik didik arandı. Anma etkinliğine katılmak için Sivas'a gelenlerin kimlikleri kontrol edildi. Araçlar arandıktan sonra şehre alındı. 2 Temmuz Sivas olaylarının 24. Yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısı ile çok sayıda ilden Sivas'a polis ve araç takviyesi yapıldı. Gün boyunca Sivas'da 3 bine yakın polisin görev yapacağı öğrenildi. Ayrıca Jandarmadan da destek alındı.

Bu yıl 24. yıldönümünde gerçekleşecek anma programı da belirlendi. Alevi örgütleri ve aileler adına ortak bildiriyi okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri Turgay Özkan katliamın 24. yıl dönümünde Türkiye'nin aydınlık yüzleriyle saat 12.00'de Madımak Oteli önünde olunacağını söyledi.