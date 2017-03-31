25 konutluk araziye 390 konut yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yargıtay üyelerinin yönetiminde olduğu kooperatif için imar rantı yarattı. 23 bin metrekarelik araziye verilen imar artışı ile 25 olan konut sayısı tam 390’a çıkarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yargıtay üyelerinin yönetiminde olduğu kooperatif için imar rantı yarattı. 23 bin metrekarelik araziye verilen imar artışı ile 25 olan konut sayısı tam 390’a çıkarıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Şubat günü yaptığı plan değişikliği ile dikkat çeken bir imar artışına imza attı. Gölbaşı İncek Mahallesi'nde toplam 23 bin 729 metrekarelik 2 yapı adası, 2009 yılındaki onaylanan planlarda “kentsel dönüşüm ve gelişim proje” alanı içinde kalıyordu. Emsali yani inşaat hakkı 0.33 olan iki parsele toplam 25 adet konut yapılması mümkündü. 14 Şubat günü yapılan plan değişikliği ile 0.33 olan emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı. Toplam konut sayısı 15 kat artırılarak 25'ten 390'a çıkarıldı.

arazinin CEPHESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Arazide konutlarla birlikte veya ayrı ayrı ticari birimler de yer alabilecek. Bu ticari birimler büro, ofis, lokanta, kafe, banka, eczane, çarşı, market, kurs, dersane, sinema olarak belirlendi. Ayrıca iki yapı adası birleştirilerek arazinin İncek Bulvarı'ndan cephe alması sağlandı. Eski planda bulvara cephesi olan parselde yer alan park, parsellerin kuzeyine taşındı.

Bloklardaki ortak kullanım alanları olan merdivenler, holler, asansör boşlukları, jeneratör ve pano odaları, kapalı-açık yüzme havuzları, fitness salonları, çocuk oyun odaları bile emsale yani inşaat alanına dahil edilmeyerek inşaat hakkı kat be kat arttırıldı. Karşılığında mülkiyet sahibi de imarlı eğitim parseli üzerine 24 derslikli okulu bedelsiz yaparak bağışlayacak.

YARGITAY ÜYELERİ YÖNETİMDE

Arazinin sahibi S.S.İncek Dam Konut Yapı Kooperatifi. Kooperatifin başkanı Özcan Turan ile yardımcısı Hamdullah Paksoy, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 25 Temmuz 2016 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 417 sayılı kararı ile Yargıtay üyeliğine seçilen hakimler arasında yer alıyor. Kooperatifin Denetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Makas da eski Yargıtay üyesi. Plan değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından hazırlanan raporda da yoğun imar artışı eleştirildi. Bölgenin genel imar düzeninin villa tarzı az katlı bahçeli yapılaşmanın olduğu plan değişikliği ile toplam konut sayısı 25 adetten 390 adete, planlama nüfusu 85 kişiden 1330 kişiye çıkarılırken donatı alanlarının yeterince ayrılmadığı belirtildi.

Arazide, emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı

Gölbaşı İncek Mahallesi'nde toplam 23 bin 729 metrekarelik iki yapı adasına 25 adet konut yapılacaktı. Emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı. 390 konut yapılacak.