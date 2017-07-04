Manisa’da 3 subaya tutuklama istemi

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı kışlalarda 16-17 Haziran'da, askerlerin yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmalarıyla ilgili idari soruşturmada, gıda kontrolünden sorumlu 6 subay ve astsubay açığa alındı. Soruşturmada 3 subay da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Manisa’daki kışlada askerlerin zehirlenmesiyle ilgili olarak 3 subay tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Geçen 16-17 Haziran’da Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 731 asker, akşam yemeği sonrası rahatsızlanıp hastanelere kaldırıldı. Askerler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, aralarında kışlaya yemek veren şirketin yetkilileri ve çalışanları ile kışladaki gıda kontrolünden sorumlu subay ve astsubayların da bulunduğu 48 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yemek şirketinin genel müdürü A.T., Manisa sorumlusu V.A.G., satın alma müdürü M.A.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Aralarında 6 subay ve astsubayın da bulunduğu diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

6 SUBAY AÇIĞA ALINDI

Askerlerin rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kışlada gıda kontrolünde görevli toplam 6 subay ve astsubayın idari soruşturma sonucunda açığa alındığını açıkladı.

Bakan Işık açıklamasında, “Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık. Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak” dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, askeriyedeki zehirlenme vakaları sonrasında adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü, Milli Savunma Bakanı Işık’ın açıklamasını yeni duyduklarını belirtip, “Açığa alınan kişiler daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan subay ve astsubaylar” diye konuştu. DHA