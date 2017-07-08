‘Adalet Yürüyüşü’ için marş yazıldı

CHP’nin bilgisi dahilinde gönüllü olarak yazılan ve bestelenen marşı hazırlayanlar, “Söz: Adalet Bekleyenler, Müzik: Adalet İsteyenler” duyurulmasını istedi.
İşte “Adalet İçin” marşı ve sözleri:
Mazlumların sesiyiz yazdık bir destan
Korkmuyoruz, sinmiyoruz bizim bu vatan
Mazlumların sesiyiz yazdık bir destan
Korkmuyoruz, sinmiyoruz bizim bu vatan
Yok kimseye minnetimiz gücümüz vicdan
Dalga dalga yürüdük Anadolu’dan
Yok kimseye minnetimiz gücümüz vicdan
Dalga dalga yürüdük Anadolu’dan
Herkes için, hemen şimdi, adalet için…
Adalet, adalet, adalet için…
Herkes için, hemen şimdi, adalet için…
Adalet, adalet, adalet için…