‘Adalet Yürüyüşü’ için marş yazıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' İstanbul'a ulaştı.

CHP’nin bilgisi dahilinde gönüllü olarak yazılan ve bestelenen marşı hazırlayanlar, “Söz: Adalet Bekleyenler, Müzik: Adalet İsteyenler” duyurulmasını istedi.

İşte “Adalet İçin” marşı ve sözleri:

Mazlumların sesiyiz yazdık bir destan

Korkmuyoruz, sinmiyoruz bizim bu vatan

Mazlumların sesiyiz yazdık bir destan

Korkmuyoruz, sinmiyoruz bizim bu vatan

Yok kimseye minnetimiz gücümüz vicdan

Dalga dalga yürüdük Anadolu’dan

Yok kimseye minnetimiz gücümüz vicdan

Dalga dalga yürüdük Anadolu’dan

Herkes için, hemen şimdi, adalet için…

Adalet, adalet, adalet için…

Herkes için, hemen şimdi, adalet için…

Adalet, adalet, adalet için…