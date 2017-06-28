Adalet Yürüyüşü on dördüncü gününde

Tarihi Adalet Yürüyüşü'nde kortej birazdan yola çıkacak. Sözcü TV ekibi de yürüyüşü adım adım takip ediyor.

Bora ERDİN/Çağatay GÜRÜCÜ- sozcu.com.tr

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on dördüncü gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor.

Kılıçdaroğlu geceyi Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanında geçirdi. Kortej birazdan Sakarya’ya doğru yola çıkacak.

ÇİRKİN PROVOKASYON

Kılıçdaroğlu'nun, geceyi geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanını çirkin bir olaya sahne oldu. Kamp alanına bir kamyondan hayvan gübresi döküldü. Aracın sürücüsü kaçtı.

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