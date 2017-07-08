Adalet Yürüyüşü’nde yirmi dördüncü gün

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde 15 Haziran'da Ankara'dan başlayan Adalet Yürüyüşü'nün yirmi dördüncü gününde 20 kilometre yürüyüş planlanıyor. Saat 09.00'da Tuzla Belediye Stadı Mevkii'nden başlayacak olan yürüyüş Kartal Dragos sahilinde son bulacak.

Zeynep GÜRCANLI, Bora ERDİN, Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi dördüncü gününde saat 09:00’da Maltepe'ye doğru yürüyüşüne devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, 50 binden fazla kişiden oluşan kortejin yirmi dördüncü gününde 20 kilometre yürümesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu bu geceyi Kartal Dragos’ta geçirdikten sonra yarın saat 17:00’de Dragos sahilden 3 kilometre tek başına yürüyüp Maltepe’deki miting alanına gidecek.

İSTANBUL’DA MEHTER İLE KARŞILANDI

CHP Lideri dün öğle saatlerinde İstanbul il sınırına ulaşmış ve İstanbul girişinde Mehter Marşı ile karşılanmıştı. İstanbul trafiğinin etkilenmemesi için yirmi üçüncü günündeki yürüyüşü sonlandıran Kılıçdaroğlu Tuzla’daki kamp alanında dinlenmeye çekilmişti.

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