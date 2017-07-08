Adalet Yürüyüşü’nün 24 günlük bilinmeyenleri

İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 24. günlük bilinmeyen ayrıntıları…
1 GÜNDE 30 BİN 24 GÜNDE YEDİ YÜZ BİN
– Her gün sabah 08:00’de uyandı.
– Günde ortalama 30 bin adım yürüdü.
– Toplamda ise 450 kilometrelik yürüyüşte ortalama 700 bin adım attı.
– 24 günde 5 ayakkabı eskitti. Ayaklarına her gün özel bir jel sürüldü.
– Adımlarını kendi telefonundaki adım sayardan kayıt altına aldı.
10 GÖMLEĞİNİ YIKAYIP GİYDİ
– Karavanında bulunan 10 gömleği her gün yıkayıp giydi.
– Günde üç gömlek, 24 gün boyunca toplam 100 kere gömlek değiştirdi.
MAKARNA VE PİLAV YEDİ
– 24 gün boyunca günde 1 portakal suyu içti.
– Kendine özel yemek istemedi. Bol karbonhidratla beslendi. Makarna ve pilav yedi.
ÜÇ DOKTOR KONTROL ETTİ
– Sağlık kontrollerini Merve Kavakçı’nın eski eşi Dr. Cihangir İslam, Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı gerçekleştirdi. Kontrollerde düzenli olarak tansiyonu ölçüldü.
3 BİNE YAKIN KİŞİYLE SOHBET ETTİ
-Gündüz yapılan yürüyüşü nedeniyle mesajlara gece cevap verdi
– Güncel gelişmeleri de gece takip etti.
– Günlük gazete okuyamadı ancak yürüyüş boyunca yaklaşık üç bine yakın insanla sohbet etme imkanı oldu
– Günde 10 gazeteciyle 10 dakikalık röportaj yaptı.