Adalet Yürüyüşü’nün 24 günlük bilinmeyenleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü 24. günde İstanbul'da sona erdi. CHP lideri 24 gün boyunca kaç ayakkabı eksitti? Ne yedi ne içti? Ortalama günde kaç kişiyle sohbet etti. İşte tüm detaylar...

İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 24. günlük bilinmeyen ayrıntıları…

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1 GÜNDE 30 BİN 24 GÜNDE YEDİ YÜZ BİN

– Her gün sabah 08:00’de uyandı.

– Günde ortalama 30 bin adım yürüdü.

– Toplamda ise 450 kilometrelik yürüyüşte ortalama 700 bin adım attı.

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– 24 günde 5 ayakkabı eskitti. Ayaklarına her gün özel bir jel sürüldü.

– Adımlarını kendi telefonundaki adım sayardan kayıt altına aldı.

10 GÖMLEĞİNİ YIKAYIP GİYDİ

– Karavanında bulunan 10 gömleği her gün yıkayıp giydi.

– Günde üç gömlek, 24 gün boyunca toplam 100 kere gömlek değiştirdi.

MAKARNA VE PİLAV YEDİ

– 24 gün boyunca günde 1 portakal suyu içti.

– Kendine özel yemek istemedi. Bol karbonhidratla beslendi. Makarna ve pilav yedi.

ÜÇ DOKTOR KONTROL ETTİ

– Sağlık kontrollerini Merve Kavakçı’nın eski eşi Dr. Cihangir İslam, Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı gerçekleştirdi. Kontrollerde düzenli olarak tansiyonu ölçüldü.

3 BİNE YAKIN KİŞİYLE SOHBET ETTİ

-Gündüz yapılan yürüyüşü nedeniyle mesajlara gece cevap verdi

– Güncel gelişmeleri de gece takip etti.

– Günlük gazete okuyamadı ancak yürüyüş boyunca yaklaşık üç bine yakın insanla sohbet etme imkanı oldu

– Günde 10 gazeteciyle 10 dakikalık röportaj yaptı.