Erdoğan’dan Atatürk eleştirisi

Muhalefetin yeni anayasa taslağı için yaptığı 'tek adamlık' eleştirisine yanıt veren Erdoğan "Daha gerilere giderseniz tek adamlığı da görürsünüz" diye isim vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dönemine göndermede bulundu. Cumhurbaşkanı "Eski defterleri de açmasını biliriz biz. Bu ülke neler gördü neler gördü... Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak" dedi.

Muhalefetin yeni anayasa taslağı için yaptığı 'tek adamlık' eleştirisine yanıt veren Erdoğan "Daha gerilere giderseniz tek adamlığı da görürsünüz" diye isim vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dönemine göndermede bulundu. Cumhurbaşkanı "Eski defterleri de açmasını biliriz biz. Bu ülke neler gördü neler gördü... Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34. muhtarlar toplantısında konuşuyor. Konuşmasının başında dış politikadaki gelişmelere ve terörle mücadele operasyonlarına değinen Erdoğan “Yeni bir dünya kurulmaya bize de buraya bir rol biçilmeye çalışılıyor. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yöneltilen saldırıları boşa çıkardık, çıkartıyoruz. Asıl mücadeleyi terör örgütlerinin arkasındakilerle verdiğimizi biliyoruz. Düne kadar DAEŞ çatısı altında kan dökenler bugün PYD/YPG kimliğiyle karşımıza çıkıyor. Artık kartların açık oynanmasını umuyoruz. Kimsenin PYD için ‘bunların PKK ile bağlantısı yok’ diyecek hali kalmadı. En başından beri kimin derdinin ne olduğunu biz de karşımızdakiler de çok iyi biliyor. Artık kimsenin FETÖ’yü savunacak imkanı da kalmadı. Bu örgütün darbe girişimindeki rolüne tereddütle yaklaşanlar, Rus elçiye yapılan suikasttan sonra herhalde ikna olmuştur” dedi.

‘BİZİ BÖLEMEYECEKLER’

“Milletimizin tercihlerinin arkasında büyük bir feraset ve köklü bir birikim vardır. Hiçbir taviz vermeden ömrümüzün sonuna kadar istiklal mücadelemize devam edeceğiz.” diyen Erdoğan “Bizi bölemeyecekler 80 milyon biz tek milletiz” diye konuştu.

“ANAYASA HALKIN ÖNÜNE GELECEK”

Dün gece Meclis’teki ‘kavgalı’ Genel Kurula da değinen Erdoğan “Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşananları görüyorsunuz. Meclis’in çalışma şekli uslübu bellidir. Gelirsin o kürsüde ne söyleyeceksen söylersin sonra yerine çekilir oturursun. O kürsü yıkılmak için oraya konulmadı. Sadece söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu” dedi.

Erdoğan yeni anayasa çalışmaları için ise “15 gün değil bir ay… Ben inanıyorum ki bu parlamentodan bu çıkıp milletin önüne gidecektir. Eğer milli iradeye inanıyorsanız. Eğer Gazi Mustafa Kemal’in

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine değer veriyorsanız bırakın bir an önce müzakareler bitsin ve milletin önüne gelsin biz de sonucuna eyvallah diyelim” diye konuştu.

TEK ADAM ELEŞTİRİSİNE ATATÜRKLÜ YANIT!

Muhalefetin yeni anayasa için yaptığı ‘tek adamlık’ eleştirisine de değinen Erdoğan “Ne tek adamcılığı ya? Bunun kaynağında siz varsınız… Bu ülkede CHP’nin il başkanlarının valilik yaptığı dönemleri biliriz biz” dedi.

Daha gerilere giderseniz tek adamlığı da görürsünüz” diye isim vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dönemine göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eski defterleri de açmasını biliriz biz. Bu ülke neler gördü neler gördü… Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak” diye konuştu.