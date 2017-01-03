Akar ve Fidan dinlenmeden kilit! Darbe Komisyonu ‘son’ dedi

TBMM Darbe Girişimini araştırma komisyonu ek süre almaya gerek görmedi ve çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Reşat Petek, üyelere yazı göndererek ‘inceleme-araştırma’ safhasının bittiğini, rapor yazımına devam edildiğini bildirdi. Petek gönderdiği yazıda şöyle dedi:

“Komisyonumuz, görev süresinin sona erdiği 03.01.2017 tarihi itibariyle çalışmalarının inceleme ve araştırma safhasını tamamlamıştır. Bilgi ve belge talep ettiğimiz kişi ve kurumlardan gelmekte olan cevaplar da değerlendirilmek suretiyle komisyon taslak raporunun yazım çalışmalarına komisyon uzmanlarınca devam edilmekte olup rapor taslağı tamamlandıktan sonra tüm komisyon üyelerine dağıtılacak ve komisyon üyeleriyle rapor değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Komisyon üyelerinden gelen görüş, bilgi ve öneriler komisyon başkanlık divanınca değerlendirilip rapor taslağına son şekli verildikten sonra raporumuz TBMM Başkanlığına sunulacaktır.”

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AKAR VE FİDAN YOK

7 Ekim'de ilk toplantısı yapan komisyon, aradan geçen süre içinde 50'ye yakın kişiyi dinleyerek bilgi aldı. Ayrıca Ankara'da özel hareket ziyaret edilerek, bilgi alındı. İstanbul ve Marmaris'e de giden komisyon, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında gelişmeleri yerinde inceledi.

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Komisyonun ön taslak raporu 936 sayfa olarak hazırlandı. Ancak son ekleme ve görüşlerle birlikte 1300 sayfayı geçmesi bekleniyor. Darbe komisyonu en çok Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenilmesi konusunu tartıştı. Akar'a yazılı soru gönderilirken, Fidan'a ne davet gitti ne de yazılı soru gönderildi.