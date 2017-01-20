Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akar’dan sürpriz ziyaret!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
19:2220 Ocak 2017
Gündem
Akar’dan sürpriz ziyaret!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis’teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar, ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi’ne geçti. Genelkurmay Başkanı Akar, burada bugün 5 askerin şehit olduğu terör örgütü IŞİD’ın saldırısıyla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

İLGİLİ HABERHulusi Akar'a Darbe Komisyonu'ndan 10 soruHulusi Akar'a Darbe Komisyonu'ndan 10 soru

Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana’daki İncirlik Üssü’ne geçip 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların bölgedeki temasları sürüyor.  DHA

Son güncelleme: 19:3920.01.2017
Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi
Keşfet

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar