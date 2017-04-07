Akıncı Üssü’nde darbe sabahı ABD’li subaylar sayım yapmış

Akıncı İddianamesi’nin şüphelilerinden Astsubay Erkan Çoban ifadesinde başlıktaki bu bilgiyi verdi ve şöyle konuştu: “İki Amerikalının silah sayımı, 14 Temmuz’dan 15 Temmuz’a kadar sürdü

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da darbe hazırlıkları yaptığı sırada, iki Amerikalı subayın da kalkışmanın harekat merkezi olan Akıncı Üssü'nde “Silah sayımı yaptığı” ortaya çıktı. Akıncı İddianamesi'nin şüphelilerinden Astsubay Erkan Çoban ifadesinde şunları kaydetti: “4. Ana Jet Üssü Hassas Silah Sistemleri sayımı için ODC Türkiye'de görevli iki Amerikalı askeri personel, hassas silah sistemleri kapsamındaki mühimmat seri numara kontrolleri yapılması için 14 Temmuz'da birliğimize gelerek sayıma başladı. Sayım 15 Temmuz saat 10.30 civarı tamamlandı. Mühimmatlar ABD kaynaklı olduğundan yapılan anlaşmalar gereği her yıl hassas silah sistemleri sayılır'' dedi. Astsubay Çoban ifadesinde şu bilgileri verdi:

BİRİ KADIN YARBAY: Silah Sistemleri sayımı için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirtilen ODC'nin (Savunma İşbirliği Ofisi) Türkiye'de görevli iki Amerikalı askeri personeli birliğimize gelerek hassas silah sistemleri kapsamındaki mühimmatın seri numara kontrollerini yaptı. Sayım 14 Temmuz'da başladı ertesi gün 10.30'da bitti. Tutanağının imzalanması için 13.30'a kadar Kuzey Cephanelik 10 numaralı depodaki mühimmatların kontrolü sağlandı. İki Amerikalı personelden biri kadın olup yarbay zenci ve kısa boyludur. Diğeri erkek ve uzun boylu olup, binbaşı rütbesinde Setbarret isimli kişidir.

RUTİN FAALİYET: Sayımın yapılmasına iki Amerikalı subayın katılması her yıl yapılan bir faaliyettir. Bu faaliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Lojistik Başkanlığı Mühimmat Şube'nin emriyle yapılır. Hassas Silah Sistemleri sayımı kapsamındaki mühimmatların tedariki Amerikan kaynaklı olduğundan yapılan anlaşmalar gereği her yıl belirlenen tarihte hassas silah sistemleri sayımı yapılıyor. Hassas Silah Sistemlerinde Stinger Füzesi ve bu füzenin tetik tertibatı, AIM 120/B AMRAAM Hava Füzesi, AIM 9X Hava Füzesi, CATM 9X Eğitim Füzesi, AGM-154 JĠSEOW mühimmatı bulunmaktadır. Sayımda noksan çıkmadı.