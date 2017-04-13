AKP’liler ‘Evet’ broşürlerini almayan vatandaşları fişledi!

Çeşme'de "Evet" propagandası yapan AKP'li ekiplerin, broşürleri almak istemeyen esnafları fişlediği ve tehdit edildiği iddia edildi.

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde, bir grup AKP’li ev ve işyerlerine giderek vatandaşlara “Evet” propagandası yaptı. Üzeri referanduma ilişkin “Evet” sloganları ile giydirilmiş üç adet beyaz minibüs ile şehri gezen AKP’li ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı. Bazı vatandaşlar uzatılan broşürleri almak istemedi. Buna sinirlenen AKP’lilerin, “Evet” broşürlerini almayan vatandaşları tehdit ettiği ve fişlediği iddia edildi. AKP’nin propaganda minibüsünün plakalarının bir bant ile kapatılması da dikkat çekti.

MALİYE’YE BİLDİRMEK İÇİN ESNAFI FİŞLEDİLER

CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı. Oran, “Esnaflarımız aradı, AKP’lilerin kendilerini fişlediğini söyledi. Şaşırdım. Hemen “Evet” broşürleri dağıtanların olduğu noktaya gittim. Bir kadın AKP’li dükkanın adını sordu, yanındakine kapı numarasını yazdırdı. Bizzat gördüm. Dükkanların ismi ve adreslerini niye yazdıklarını sordum, “Maliyeye bildireceğiz” dedi. Erkek AKP’li de “Tayyip reise göndereceğiz” dedi. Bu davranışı “Evet” broşürlerini almak istemeyen tüm esnaflarımıza yaptılar. Bütün Çeşme şahittir” diye konuştu. Oran, aynı uygulamanın Çeşme merkezinin yanısıra Alaçatı’da da yaşandığını ifade ederek, broşür dağıtan ekiple birçok esnaf arasında tartışma yaşandığını söyledi.

EMNİYET ÖNLEM ALDI

Oran, olayları önce ilçe seçim kuruluna, ardından da emniyet müdürlüğüne bildirdiğini belirtti. Oran, başvurusunun ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürü’nün söz konusu şahısların faaliyet alanlarına polis göndererek olası olayları önlemek için tedbir aldığını ve araç plakalarını kapatan bantları kaldırttığını söyledi.

BUNLAR ŞİMDİDEN BÖYLEYSE…

Oran, “Bunlar şimdiden böyleyse başkanlık anayasasının kabul edilmesi haline olabilecekleri herkesin düşünmesi lazım. Bir tek evleri, işyerlerini işaretlemedikleri kaldı. Ama direneceğiz ve kazanacağız” dedi.