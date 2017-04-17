AKP’nin ‘1 mühürsüz oy itirazı’ seçim tekrarlattı

2017 Anayasa değişikliği referandumunda 2 buçuk milyon mühürsüz ve şaibeli oy itirazları devam ediyor. YSK'nın son saniyede verdiği "mühürsüz oylar geçerlidir" kararının ise geçmişte AKP'ye uygulanmadığı ortaya çıktı. 2014'teki yerel seçimlerde, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir sandıkta 'sadece bir mühürsüz zarfla' oy verildiği tespit edilince AKP'nin itiraz edip, ilçedeki seçimi iptal ettirdiği ve İl Seçim Kurulu kararıyla yeniden seçim yapıldığı akıllara geldi. Üstelik o dönemde de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığını yine Sadi Güven üstleniyordu...

Ülkenin geleceğini belirleyecek anayasa ve sistem değişikliği referandumunda sonuçlardan çok itirazlar konuşulmaya devam ediyor.

‘Evet’ oylarının 1.379.846 farkla önde çıktığı seçim sonuçlarında, 2.500.000 mühürsüz oy pusulası olduğu iddiaları seçimlere gölge düşürdü.

‘Hayır cephesinin’, seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilecek bu itirazları karşısında YSK’nın henüz devreye girmemesi ve oylama sırasında “mühürsüz oylar geçerli kabul edilecektir” kararı vermesi akıllara 2014 seçimlerinde yaşanan itirazları getirdi.

AKP’NİN ‘1 OY’ İTİRAZI SEÇİM TEKRARLATMIŞTI

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde yapılan seçim sonucuna AKP tarafından itiraz edilmişti. 4 kez yapılan itirazlara rağmen bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığını belirleyen Bitlis İl Seçim Kurulu, seçimi iptal ederek 1 Haziran 2014’te tekrarlanmasını kararlaştırmıştı.

İtiraz süreci nasıl gelişmişti?

BDP’li Mehmet Emin Özkan, 44 sandıktan 4522 oy alarak AKP’li Hüseyin Mutlu’yu 32 oy farkla geçerek seçimi kazanmıştı. Ancak AKP seçim sonucuna itiraz etti, “sandıklar yeniden sayılsın” dedi. 4 kez sayılmasına rağmen seçim sonucu değişmeyince ve bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığı tespit edildi ve İl Seçim Kurulu AKP’nin itirazını kabul ederek seçimleri iptal etti. Tekrarlanan seçimde de BDP’nin adayı yarım puan farkla seçimi kazanmıştı.

BAŞKAN AYNI KARAR FARKLI

Üstelik o seçimde de YSK başkanlığı görevi 24 Ocak 2013’te göreve gelen Sadi Güven’deydi… Şimdi ise milyonlarca oyun aynı durumda olduğu iddia ediliyor ve YSK’nın bu konuda ne yapacağı merak ediliyor.