AKP’nin ‘1 mühürsüz oy itirazı’ seçim tekrarlattı

Ülkenin geleceğini belirleyecek anayasa ve sistem değişikliği referandumunda sonuçlardan çok itirazlar konuşulmaya devam ediyor.
‘Evet’ oylarının 1.379.846 farkla önde çıktığı seçim sonuçlarında, 2.500.000 mühürsüz oy pusulası olduğu iddiaları seçimlere gölge düşürdü.
‘Hayır cephesinin’, seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilecek bu itirazları karşısında YSK’nın henüz devreye girmemesi ve oylama sırasında “mühürsüz oylar geçerli kabul edilecektir” kararı vermesi akıllara 2014 seçimlerinde yaşanan itirazları getirdi.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde yapılan seçim sonucuna AKP tarafından itiraz edilmişti. 4 kez yapılan itirazlara rağmen bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığını belirleyen Bitlis İl Seçim Kurulu, seçimi iptal ederek 1 Haziran 2014’te tekrarlanmasını kararlaştırmıştı.
İtiraz süreci nasıl gelişmişti?
BDP’li Mehmet Emin Özkan, 44 sandıktan 4522 oy alarak AKP’li Hüseyin Mutlu’yu 32 oy farkla geçerek seçimi kazanmıştı. Ancak AKP seçim sonucuna itiraz etti, “sandıklar yeniden sayılsın” dedi. 4 kez sayılmasına rağmen seçim sonucu değişmeyince ve bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığı tespit edildi ve İl Seçim Kurulu AKP’nin itirazını kabul ederek seçimleri iptal etti. Tekrarlanan seçimde de BDP’nin adayı yarım puan farkla seçimi kazanmıştı.
Üstelik o seçimde de YSK başkanlığı görevi 24 Ocak 2013’te göreve gelen Sadi Güven’deydi… Şimdi ise milyonlarca oyun aynı durumda olduğu iddia ediliyor ve YSK’nın bu konuda ne yapacağı merak ediliyor.