AKP’nin Şeyh Sait afişine HDP’den destek geldi

HDP milletvekili Altan Tan, AKP'nin Diyarbakır'da astığı skandal Şeyh Sait pankartına sahip çıktı. Tan "Şeyh Said'e 'İngiliz ajanı' diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu paramparça eden ittihatçı artıklarıdır" dedi.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, ‘Evet’ oyu için kente Şeyh Sait’li afiş asmıştı. Üzerinde Başbakan Binali Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu afişte, “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır” yazıyordu. Skandal afişi, SÖZCÜ dün manşetine taşımıştı. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da konuyu Başbakan’a sormuştu. Diyarbakır’da valiliğin önüne asılan afiş dün tepkiler üzerine indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın 1 Nisan’daki Diyarbakır ziyareti için bu afişi hazırlatan isim ise AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar’ın ise Şeyh Sait’in torunu olduğu anlaşıldı. Akar’ın daha önceki sözleri ise yeni bir tartışma yarattı.

BARZANİ’YE YAKIN İSİM

Avukat olan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye de yakınlığıyla biliniyor. Yine Barzani’ye yakın TV kanalı Rudaw’a röportaj veren Akar, Kürtlere ‘özerklik’ konusuna sıcak baktığını açıklamıştı. Akar, o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: “Kürtler’in de bir devleti ve bir statüsü olmalıdır. Buna en yakın yer Güney Kürdistan’dır. Kuzey için ise düşüncem şudur: Türkler ile Kürtlerin yarattığı bir birlikte yaşam geleneği var. Bu birlikte yaşam zedelenmeden bir çözüm bulunabilir.”

HDP’DEN DESTEK GELDİ

Tartışmalara HDP’li Altan Tan da katıldı. Tan, “Şeyh Said’e ‘İngiliz ajanı’ diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu paramparça eden ittihatçı artıklarıdır” dedi. İşte HDP’li Altan Tan’ın Şeyh Sait afişi açıklaması “Ak Parti Diyarbakır Caddelerine ‘Her Evet Şeyh Said ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır’ pankartı astı. Şeyh Said ve arkadaşlarının Diyarbakır’ın göbeğinde Dağkapı Meydanı’ndaki mezarları 92 yıldır ailelerine teslim edilmedi. Şeyh Said’in mahkeme tutanakları 4 yıldır arşivden tasnif edildi. Latin harflerine çevrildi.7 sefer müracaat ettim Meclis Başkanı yayınlamıyor. Şeyh Said’e ‘İngiliz ajanı’ diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu paramparça eden ittihatçı artıklarıdır. Açıklayın tüm mahkeme belgelerini, bitsin bu soytarılık!”