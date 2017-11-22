Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 22 Kasım hava durumu…

Kışın ilk etkili hava sistemi yurtta soğuk günlerin yaşanmasına neden oluyor. Meteoroloji verilerine göre Ankara da soğuk hava sistemiyle kardan etkilenecek şehirler arasında. Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara'nın doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? En son hava durumu verileri...

Soğuk hava hafta başından beri etkisini artırıyor, yurdun büyük kısmında kar yağışı görülüyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye’de önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Eskişehir ve Elazığ çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden, Marmara ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da ise önümüzdeki günlerde kar beklenmiyor. Hava durumu parçalı bulutlu olarak seyrederken sıcaklıklar ise en yüksek 15-16 dereceler civarında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Eskişehir ve Elazığ çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

KOCAELİ’NE İLK KAR YAĞDI

Kartepe'ye yağan mevsimin ilk karına müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolları açık tutuyor.

Meteorolojinin açıklamaların ardından hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kocaeli'de de kar yağdı. Kentin en yüksek bölgesi olan Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak bölgeyi etkisi altına aldı. Saatler içerisinde kar kalınlığı Kartepe'de yaklaşık 10 ila 30 santimetreye ulaştı. Bölgede bulunan ekipler karla kaplanan yolda küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Yol açma çalışmaları kar yağışının yoğunluğuna göre aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel kar yağışıyla ilgili çeşitli önlemlerini aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı kar ekipleri Kartepe'de gece yarısı etkili olan kar yağışına karşı çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı otel kesiminde karla kapanan yollara anında müdahale ediliyor.

Bölgede iki grayder, bir kanal kazıyıcı yükleyici JCB, bir loder, bir kar bıçaklı rotatif ve bir kar bıçaklı tuzlama kamyonu karla mücadele çalışması yapıyor. Yol açma ve çalışmalarında 9 personel görev yapıyor. Otele çıkacak araçların kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerekiyor. Öte yandan muhtemel kar yağışına karşı Umutepe bölgesinde de ekipler hazır bekliyor. Kartepe yolu 24 saat kontrol altında tutuluyor.

ERZURUM’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Erzurum’da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar, Palandöken’den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Doğu Anadolu kara teslim oldu. Erzurum, Bingöl ve Bayburt yolları kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken kar yağışı da devam ediyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Erzurum kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Bazı iş yeri sahipleri de sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokaklarda yürüyerek okullarına gitmeye çalıştı. İş yerlerine özel araçları ile gidenler ise ilk olarak otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi. Yürümek zorunda olanlar ise kalın giyinip dışarı çıktı.

Karın Erzurum’a çok yakıştığını belirten kent sakinleri, “Karın birçok yararı var ancak sıkıntısı da çok” dedi.

Yetkiler, araçlarında kar lastikleri bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamasını isterken yollarda oluşan buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine belirtilen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yol açabileceği buzlanma ve don, ulaşımda aksama, görüş uzaklığında azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı’da 9, Kars’ta, Ardahan ve Erzincan’da 7, Iğdır 3 ve Muş’ta 2 derece olarak ölçüldü.

