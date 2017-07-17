Son dakika haberi: Anıtkabir’e konut dikiliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planını değiştirdi. Yeni plan değişikliği, Anıtkabir arazisinde yapılaşmaya olanak tanıyor.

Daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak, Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi öngörülmüştü. Yeni planda ise bu hüküm kaldırılıyor ve Anıtkabir alanına katılması gereken bölüm, konut alanı ilan ediliyor. Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37 bin 960 metrekarelik alanda da 12.50 yüksekliğinde yapılaşmaya izin veriliyor.

SERT TEPKİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yeni plana tepki göstererek, “Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz. Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan ve bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkanlar şimdi de Anıtkabir’e yöneldi'' dedi. Candan şu açıklamayı yaptı:

ASKIYA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.05.2016 tarihinde Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerine ilişkin meclis kararının planları bir yıl sonra askıya çıktı. Plan değişikliği yeni yapılaşma öngörüyor. Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz.

KONUT ALANI

Daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü ortadan kaldırılarak, Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması kararı getirilmiştir. Yani planda kamulaştırıp , birleştirilmesi hükme bağlanmışken, bu hüküm plan değişikliği yapılarak çıkartılmıştır. Yine Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37.960 metrekarelik alanda da, yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür.

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CUMHURİYETİN SİMGELERİ

Anıtkabir SİT alanında park alanı olarak gösterilen bölüm de, askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Değişiklik, Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan, bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, Baraj Gazinosu’nu, Su Süzgeci’ni, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkan bakış açısının, Anıtkabir’e yöneleceğinin adımlarıdır. Değişikliği yargıya taşıyacağız.

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PARK YAPTILAR

Anıtkabir'e geçen yıl yapılan oyuncak park alanını, futbol sahasını ve birkaç gün önce Anıtkabir’e ilişkin bakımsızlık, hoyratça kullanım süreçlerini düşündüğümüzde sistematik bir müdahale süreci karşımıza çıkıyor. Ülkenin kurucusu Atatürk'ün ebedi yeri olan Anıtkabir'e ilişkin plan değişikliği ile alanın daraltılması, kamulaştırma kararlarından vazgeçilmesi ve yapılaşmayı reddediyoruz. Anıtkabir Ulus’a aittir ve tarihsel simgesel, kutsal mekandır.”