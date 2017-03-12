Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği önünde eylem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izinlerinin iptal edilmesinin ardından Aile Bakanı Betül Sayana Kaya'nın Hollanda polisi tarafından Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre kala durdurulması ve Başkonsolosluğa giriş izni verilmemesi Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izinlerinin iptal edilmesinin ardından Aile Bakanı Betül Sayana Kaya'nın Hollanda polisi tarafından Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre kala durdurulması ve Başkonsolosluğa giriş izni verilmemesi Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Hollanda ile yaşanan diplomatik krizlerin ardından, Türkiye’nin dört bir yanında protesto sesleri yükselmeye başladı. Başta Rotterdam Başkonsolosluğu olmak üzere birçok noktada gösteriler düzenlenirken, Ankara’da Hollanda Büyükelçiliği önünde gelen vatandaşlar protesto düzenledi.

Hollanda hükümetinin Türk bakanlarının ziyaretlerini engelleme çabalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 kişi, büyükelçilik binası önünde toplantı. Grup ellerinde ‘evet’ yazılı pankartlarla ve sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.