Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği önünde eylem

Hollanda ile yaşanan diplomatik krizlerin ardından, Türkiye’nin dört bir yanında protesto sesleri yükselmeye başladı. Başta Rotterdam Başkonsolosluğu olmak üzere birçok noktada gösteriler düzenlenirken, Ankara’da Hollanda Büyükelçiliği önünde gelen vatandaşlar protesto düzenledi.
Hollanda hükümetinin Türk bakanlarının ziyaretlerini engelleme çabalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 kişi, büyükelçilik binası önünde toplantı. Grup ellerinde ‘evet’ yazılı pankartlarla ve sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.