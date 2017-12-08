Hangi illerde bugün okullar tatil? İşte kar tatili verilen iller…

Ardahan'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezindeki köylerde, Posof ve Hanak ilçeleri ile Çıldır ve Damal ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi. Artvin’de de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde bugün eğitime ara verilmişti. İşte Valilikten gelen kar tatili açıklaması...

Yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına almaya başladı. Kar tatili olan iller açıklandı. Bugün iki ilde okullara 1 günlük ara verildi. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan’da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ayrıca Artvin’de de kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor.

Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi’nde ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.





Ardahan’da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Ardahan ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Bilmez, “Ardahan kent merkezi ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda 8 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz” dedi.

Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde 8 Aralık Cuma günü tam gün ara verildi. Artvin merkez ve Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken şehir merkezinde ise 20 santimetreyi buldu.



Doğu Anadolu buz kesti

Doğu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 373 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama, kaldırımlarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde kar yağışlı olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum gece saatlerinde ölçülen eksi 19 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

(DHA / İHA)

