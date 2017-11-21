ASELSAN’da bir şüpheli intihar daha

ASELSAN’da çok tartışılan şüpheli ölüm ve intiharlara bir yenisi daha eklendi. 32 yaşındaki ASELSAN elektronik yüksek mühendisi Kerem Parıldar, bir binanın 14. katından kendisini atarak hayatına son verdi. Böylelikle ASELSAN’da son 11 yılda 8. ölüm olayı meydana geldi.

ASELSAN'da, ‘'Yerli Savunma Sistemleri'' üzerinde çalışan Parıldar'ın oturduğu Koru Mahallesi ile, hayatına son verdiği 15 kilometre uzaklıktaki, 100. yıl semtindeki bina arasında bir bağlantı bulunamadı. Önceki gün meydana gelen olayda Parıldar, 100 Yıl Mahallesi İşçi Blokları 1427'inci caddede bulunan bir binaya çıkarak kendisini 14. kattan aşağı attı. Parıldar'ın neden burayı seçtiği ve intihardaki şüpheli durumlar inceleniyor. ASELSAN'da daha önce de 7 mühendis, kuşkulu biçimde hayata veda etmişti.

Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı başkanı Dr. Nusret Parıldar'ın da yeğeni ve bekar olan ASELSAN mühendislerinden Kerem Parıldar, Ankara Gölbaşı Merkez Camisinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.



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8'inci şüpheli intihardan sonra ASELSAN mühendislerinin yer aldığı kapalı whatsapp grubunda yapılan bir paylaşım da dikkat çekti. Bir mühendis Parıldar'ın ölümü sonrası grupta şu yorumu yaptı:

“Bugün her yerde bir miktar baskı veya konjonktürün vermiş olduğu rahatsızlık var kesin. Bizim cenahta ise tüm bunlara ek olarak yapılan işte hata götürmezlik, takvim mecburiyeti, ağır görev ve sorumluluk yükü de binince, gerek AR-GE tarafı gerekse program kanadından çok zor dönemler oluyor maalesef. Duygu, istek, arzu… Bu tür insani meziyetleri bırakalı çok oldu”

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

ASELSAN'da 2006 yılından bu yana, F-16 savaş uçakları, milli tank, insansız hava araçları (İHA), uzun namlulu yeni nesil silahlar gibi önemli projelerde çalışan 7 mühendis kuşkulu biçimde hayatını kaybetti. Şüpheli ölümleri bugüne kadar 8 Cumhuriyet Savcısı soruşturdu. 15 Temmuz'dan sonraki bu olaylarda FETÖ parmağı olduğu da iddia edildi. Sır perdesi ise aralanamadı. İşte o ölümler:

-Hüseyin Başbilen: 31 yaşındayken, 4 Ağustos 2006'da özel aracında boğazı ve bileği kesilmiş halde bulundu. Yürüttüğü önemli projelere ilişkin sunum yapmasına bir gün kala ölü bulundu. Projelerin yer aldığı flash bellek bulunamadı.

-Ali Ünal: 30 yaşındaki mühendis 17 Ocak 2007'de kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, komuta kontrol ve şifreleme sistemleri üzerinde çalışıyordu.

-Evrim Yançeken: 26 ocak 2007'de oturduğu binanın 6'ıncı katından düşürek öldü. Başbilen ve Ünal gibi askeri projeler üzerinde çalışıyordu.

-Burhanettin Volkan: 7 Ekim 2007'de Ankara Bando Okulları Komutanlığında nöbetçi subay odasında ölü bulundu. Vizör marka silahla intihar ettiği söylendi.

-Zafer Oluk: 10 Mayıs 2008'de askerlik görevini yaptığı birlikte elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yazılım mühendisi idi.

-Hakan Öksüz: 25 Ocak 2012'de Eskişehir yolu üzerinde geçirdiği şüpheli bir trafik kazasında öldü. Mikro elektronik güdüm ve elektro-optik grubu projelerinde çalışıyordu.

-Erdem Uğur: 16 Ocak 2015'de Ankara'daki evinde ölü bulundu. Gazdan zehirlenerek intihar ettiği açıklandı. Hortum ağzında bulundu. Manyetik alan konusunda uzman olan Uğur, F-16 savaş uçakları, İHA, tank ve savaş silahları gibi milli projelerde görev yapıyordu.