AYM’nin kararına erişim engeli iddiası

Sulh Ceza Hakimliği'nin Anayasa Mahkemesi'nin sayfasındaki bir karar metnine erişim engeli getirdiği iddia edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin, 2014’teki bir kararına erişim engeli getirildi. Kararın, İzmir 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği açıklandı. Kararı değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Yıllardır Sulh Ceza Hakimliği’nin başlı başlı adil bir yargılama problemi olduğunu söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi kendi sitesi engellenince belki bunun ne demek olduğunu anlar” dedi.

Soru şu: Bir sulh ceza AYM’nin sitesini tamamen erişime engellese, AYM bunu karara bağlamak için 2 yıl bekleyecek mi? Biz bekliyoruz çünkü. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) July 11, 2017

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre; Deniz Yazıcı, polisler tarafından “Kötü muameleye maruz kaldığına” ilişkin, mahkemenin verdiği hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararını AYM'ye taşımıştı. AYM, 10 Aralık 2014'te, “Başvurucunun eziyet ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usül yönünden ihlal edildiği”ne ve tazminat ödenmesine karar verdi.

Fakat Sulh Ceza Hakimliği 5651 Sayılı Yasa'nın 9'ncü maddesi gereğince karara erişimi engelledi.