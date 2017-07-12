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AYM’nin kararına erişim engeli iddiası

Sulh Ceza Hakimliği'nin Anayasa Mahkemesi'nin sayfasındaki bir karar metnine erişim engeli getirdiği iddia edildi.

08:3812 Temmuz 2017
Gündem
AYM’nin kararına erişim engeli iddiası
Sulh Ceza Hakimliği'nin Anayasa Mahkemesi'nin sayfasındaki bir karar metnine erişim engeli getirdiği iddia edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin, 2014’teki bir kararına erişim engeli getirildi. Kararın, İzmir 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği açıklandı. Kararı değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Yıllardır Sulh Ceza Hakimliği’nin başlı başlı adil bir yargılama problemi olduğunu söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi kendi sitesi engellenince belki bunun ne demek olduğunu anlar” dedi.

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre; Deniz Yazıcı, polisler tarafından “Kötü muameleye maruz kaldığına” ilişkin, mahkemenin verdiği hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararını AYM'ye taşımıştı. AYM, 10 Aralık 2014'te, “Başvurucunun eziyet ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usül yönünden ihlal edildiği”ne ve tazminat ödenmesine karar verdi.

Fakat Sulh Ceza Hakimliği 5651 Sayılı Yasa'nın 9'ncü maddesi gereğince karara erişimi engelledi.

anayasa-mahkemesi
Son güncelleme: 08:4412.07.2017
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