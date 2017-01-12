Bahçeli: Teklif geçmezse, Parlamento yenilenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4. maddenin oylaması sırasında kuliste konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teklifin Referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor dedi. Teklifin geçmemesi durumunda Parlamento’nun yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, görüşmelerde gerilim stratejisi izleniyor dedi ve bu gerilime son verilmesi gerektiğini belirtti. Oylamalarda Sonuç alınmadan geri adım olmamalı diye devam eden Devlet Bahçeli, Oylamalarda ani iniş ve çıkışlar beklemiyorum diye konuştu.

Teklife evet dediği için MHP’ye haksızlık yapıldığını söyleyen Bahçeli, bunu doğru bulmadığını belirtti. TBMM’deki gerilim referandumda Türkiye’ye yayılabilir.

Bahçeli, Ahmet Türk’ün tutukluluğuyla ilgili olarak, sağlık durumundan dolayı Türk’ün tutuksuz yargılanması gerekir diye konuştu.