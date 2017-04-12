Bahçeli’ye büyük şok! Eski vekil ve başkanlardan ‘Hayır’ açıklaması

"Türk Milletinin feraseti, sağduyusu ve vatan sevgisi bu yanlış Anayasa değişiklik paketine dur diyecek ve sandıkta 'Hayır' diyecektir" diyen MHP Manisa eski Milletvekili İl İlçe ve Belediye Başkanları yazılı bir açıklama yaprak referandumda 'Hayır' diyeceklerini açıkladı.

Eski Milletvekili ve İl İlçe Başkanlarının yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ”

“Bilindiği gibi ülkemiz 16 Nisan 2017 tarihinde 94 yıllık cumhuriyet tarihimizin en önemli yol ayrımı noktalarından biri olan 18 maddelik Anayasa Değişiklik Paketi ile ilgili olarak sandığa gidecektir.

Bugünlerimizi bırakın çocuklarımızın, torunlarımızın ve hatta onların torunlarının rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri, hatta milli ve üniter devlet yapımızın tek adamın insafına bırakılmaması adına elbette ki ömrünü

Milliyetçi-Ülkücü Harekete adamış bizlerin bu önemli husus hakkında kamuoyu ile fikirlerini paylaşmaması düşünülemezdi.

Bu bağlamda yapılacak 18 Maddelik bu Anayasa Değişiklik paketinin en başta kimler tarafından hararetle ve adeta yangından mal kaçırır gibi aceleyle savunulduğuna iyice bakmak gerekir.

Bir köşede;

– 2002 yılından bu yana ülkeyi tek başına yöneten,

– İcraat noktasında her türlü imkan ve kabiliyeti bulunan,

– Kürt Açılımı sonra demokratik açılım sonra da tutmayınca Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adı altında Artık Analar Ağlamayacak sömürüsüyle PKK ile masaya oturan,

– 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunan Fetö Terör örgütüyle iktidara geldikleri ilk günlerden itibaren kol kola giren,

– Uydurma delillerle Balyoz-Ergenekon gibi adlar altında şerefli Türk Ordusunu terörist ilan edip kendisini konunun savcısı ilan eden bir AKP zihniyeti,

“YAPILMAK İSTENEN YETKİLERİN TEK BİR KİŞİYE BAĞLANMASI”

Diğer köşe de ortada fol yok yumurta yokken, kendi siyasi zeminini sağlama alma adına iktidara yanaşan bir zihniyet.

Bu şartlar altında şahsi ikbalini düşünen ve güvenilirliğini kaybeden iki siyasi aktörün savunduğu bir sistem değişikliği önümüze getirilmiş durumda.

Maddeleri incelediğimiz zaman görüyoruz ki, yapılmak istenen değişiklik tam anlamıyla yetkilerin tek bir kişiye bağlanması şeklinde olacaktır. Bir cumhurbaşkanı düşünün, tek başına yürütme yetkilerini kullanacak, tek başına TBMM'nin iradesine hükmedecek , tek başına yüksek yargıyı hegemonyası altına alacak, ülkeyi adeta bir diktatör veya Kral havasında istediği gibi yönetecektir. Belki de bir gün milli ve üniter yapımız çeşitli isimler altında federasyon ve özerk bölgelere ayrılacaktır.

ÜLKÜCÜ TABAN ‘HAYIR’ DİYEREK CUMHURİYETE SAHİP ÇIKACAK

Anayasalar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus toplumsal mutabakatın sağlanmış olmasıdır. Maalesef bu Anayasa Değişiklik Paketinin hazırlanma süreci çok dar bir çerçevede kalmış, gerekli istişareler yapılmadan ve alelacele bir şekilde oldubittiye getirilmiştir. Özellikle iktidar partisinin HAYIR oyu verecek vatandaşlarımızı terör örgütleri ile birlikte hareket ediyormuş gibi lanse etmesi toplumsal huzuru ve kardeşlik duygularımızı adeta baltalamıştır. Aslında yapılacak olan bu referandum ne iktidar partisinin güven oylaması ne de diğer siyasi partilerin bir seçimi değildir. Tam anlamıyla memleket meselesidir. Hele hele mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinin kurultay süreci ile ilgili meselesi hiç değildir. Bizatihi Devletimizin ve Milletimizin bekası söz konusu olduğunda ülkücü- milliyetçi tabanın ne kadar hassas olduğu çok açık bir gerçektir. Bu önemli konuyu parti içi meselesi gibi göstermeye çalışanlar hem bizi bölmeyi hem de milletimizi kandırmayı çalışmaktadır. Aslında ülkücü taban HAYIR diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kuvay-i Milliye ruhuyla kurdukları Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine, devletimizin ve milletimizin bekasına sahip çıkmaktadır.

Yıllardan beri Milliyetçi Hareket Partisinde Milletvekilliği, İl- İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği gibi şerefli görevlerin sorumluluğunu üstlenerek; davasını kendi şahsi menfaatlerinin üstünde tutmuş, bir oy daha fazla alabilmek için gecesini gündüzüne katmış aşağıda isimleri yazılan bizler, ülkücü-milliyetçi taban ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda bu Anayasa Değişiklik Paketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine -Türk Milletine huzur ve refah getirmeyeceği ve hatta demokratik, sosyal, hukuk devleti anlayışına hizmet etmeyeceği kanaatine varmış bulunuyoruz. Ve bu referandumda oyumuzun HAYIR olacağını buradan kamuoyuna duyuruyoruz.

Ayrıca tüm kalbimizle inanıyoruz ki,

– Ülkemiz üzerinde oynanan ve oynanmak istenen oyunları durdurmak için,

– Milli, demokratik, sosyal ve hukuk devletinin devamı için,

– Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın-torunlarımızın huzur ve refahı için,

Türk Milletinin feraseti, sağduyusu ve vatan sevgisi bu yanlış Anayasa Değişiklik paketine DUR diyecek ve sandıkta HAYIR diyecektir. Saygılarımızla…”