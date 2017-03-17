Başbakan’dan manidar genelge

Hollanda krizi, kabinede çatlak yarattı. Bakanların kendisini devre dışı bırakmasına öfkelenerek Aile Bakanı Kaya’yı azarladığı öne sürülen Yıldırım, yurt dışı temaslar öncesi Dışişleri’ne danışılmasını istedi

Türk bakanların Hollanda'da yapmak istediği toplantıların engellenmesinin ardından başlayan kriz, hükümet içinde rahatsızlığa neden oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın bazı bakanların kendi talimatına aykırı davranmasına öfkelendiği iddia ediliyor. Yıldırım, geçen hafta katıldığı canlı yayında Hollanda'daki toplantılar için bu ülkede çarşamba günü yapılan seçimlerin sonrasının beklenmesi gerektiği mesajını vermişti. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldırım'ın bu sözlerine rağmen Hollanda'ya gitme kararı aldı. Çavuşoğlu'nun uçağına izin verilmeyince bu kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan karayoluyla Hollanda'ya geçmeye çalıştı. Kaya'nın engellenmesi krizi büyüten olay oldu. İddiaya göre, Yıldırım Kaya'yı telefonda “15 Mart'tan önce gidilmeyecek demedim mi?” diyerek fırçaladı. Yıldırım, olay henüz sıcakken bir genelge yayınlayarak, tüm kurum ve kuruluşlarının yurtdışı ziyaretlerinde Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmasını istedi. Yıldırım, dış politikayı ilgilendiren konularda ‘Üst düzey zevat dahil' açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'yla koordinasyon yapılması talimatı da verdi. “Üst düzey zevat'' ifadesinden bakanların da kapsama girdiği değerlendirmesi yapıldı.

BAKAN KAYA ERDOĞAN'DAN TALİMAT ALMIŞTI

Fatma Kaya olay sonrasında “Eğer ki bana Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanımızdan ‘Artık dönebilirsin' denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım” demişti.