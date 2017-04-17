Nisan ayı MGK toplantısından OHAL kararı çıktı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı saat 21.25'te bitti. MGK'dan OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı çıktı.

MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 20.30 sularında başladı.

MGK bildirisinde; “Yurt bütününde uygulanan olağanüstü halde değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ” 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının, ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlarımıza ve güvenlik görevlilerimize teşekkür edilmiştir. 2. yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.