Bingöl ve Elazığ’da büyük operasyon

Bingöl Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 10 terörist, Elazığ Karakoçan ilçesi kırsalında 1 terörist öldürüldü

Bingöl’ün Genç İlçesi ile Elazığ’ın Karakoçan İlçeleri kırsalında devam eden operasyonlarda Bingöl’de 10, Elazığ’da ise 1 olmak üzere toplam 11 terörist etkisiz hale getirilirken, her iki yerde de operasyonlar devam ettiği belirtildi.

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Genç İlçesi Dikpınar Köyü kırsalında, jandarma ve polis özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve havadan savaş uçakları ile Atak taarruz helikopterlerinin de katıldığı operasyon kapsamında, akşam saatlerinde tespit edilen bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan ve halen devam eden çatışmada şimdiye kadar 10 terörist etkisiz hale getirilirken, kaçmaya çalışan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Bingöl’deki çatışmada ilk ateşle birlikte, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabı twitterden duyurdu.

Öte yandan, Elazığ Valiliği’nce yapılan açıklamada, Karakoçan İlçesi’nde tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonun devam ettiği belirtilerek, “Elazığ ili Karakoçan ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 operasyonu devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması esnasında 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.