Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' programının bu haftaki konuklarından biri CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt...

Bozkurt, referandum öncesi AKP’ye yüklenip şunları söyledi;

”İsteyenle tartışırım. Burada söylüyorum asla bir AKP ve MHP milletvekilinin hazırladığı bir metin değildir. Bu metin 10 Ağustos 1920’de saltanat şurasının önüne konulan Serv Antlaşması nerede hazırlanmışsa, bu metin bu ülkenin başbakanlarını emperyalistlerin memuru eden o ‘BOP’ denilen Büyük Ortadoğu Projesi nerede hazırlanmışsa, o Büyük Ortadoğu Projesi’nin haritaları kimler tarafından nerelerde çizilmişse, işte bu metin de o mahfirlerde hazırlanıp bu meclisin önüne getirildi. Bu metin bir ihanet belgesi… Böyle bir metin Mustafa Kemal’in Türkiye’sine yakışmaz…”