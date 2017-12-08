Bu rezaleti durdurun!

Kuran'dan ayetler ve çeşitli hadisleri kendisine referans olarak gösteren din simsarları, kurdukları internet sitesi aracılığıyla çok eşliliği meşrulaştırmaya ve bu yolla insanları maddi ve manevi olarak sömürmeyi amaçlıyor

Türkiye eşi benzeri olmayan bir rezalete daha tanık oluyor. Kurdukları internet sitesi aracılığıyla Türkiye'de ikinci, üçüncü, dördüncü eş arayanlar için buluşma platformu oluşturdular. Kuran’dan ayetler ve çeşitli hadisleri kendisine referans olarak gösteren din simsarları bu alanda kurulan Türkiye’de ilk, dünyada üçüncü site olmakla övünüyor.

Site, ‘ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu’ diye nitelendirdiği çok eşliliği; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi bazı sorunların da çözümü olarak lanse ediyor. Amaçlarının insanların bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmak olduğunu ifade eden site, kullanıcı profillerini de şu şekilde sıralıyor:

Türkiye’nin ilk ikinci eş bulma sitesini kimler kullanıyor :

– Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler.

– Evlenmek istemeyen (çeşitli sebeplerle) aynı zamanda günah islemek de istemeyen hanımefendiler.

– Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler.

– Çaresiz bir dönem geçirip, ( Allah cc korusun) fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler.

– Cinsel ihtiyaçlarını günaha girmeden karşılamak isteyen erkek ve kadınlar

– Evlenmek isteyen herkes.