Bülent Arınç’tan, Melih Gökçek’in iddialarına canlı yayında cevap!

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisi hakkında ortaya attığı 'FETÖ Arınç'ı Başbakan yapacaktı' iddiasına canlı yayına telefonla bağlanarak cevap verdi. Arınç, 'beni hedef alarak iftiranın daniskasını yaptı' ifadelerini kullandı. Arınç, canlı yayına bağlanmadan önce Twitter hesabı üzerinden birkaç cümlelik bir açıklama yapmıştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisi hakkında ortaya attığı 'FETÖ Arınç'ı Başbakan yapacaktı' iddiasına canlı yayına telefonla bağlanarak cevap verdi. Arınç, 'beni hedef alarak iftiranın daniskasını yaptı' ifadelerini kullandı. Arınç, canlı yayına bağlanmadan önce Twitter hesabı üzerinden birkaç cümlelik bir açıklama yapmıştı.

İşte Arınç’ın açıklamaları:

Bu iddia değildir, iddia ciddi olur. 2015 Mart ayında, bana ve aile bireylerine çok çirkin biçimde saldırmasına Bakanlar Kurulu sonrası ağır cevap vermiştim. O günden bu yana karşılaşmadım. Karşılaşmamak için gayret gösterdim. Muhatap almamak için konuşmadım. Ta ki dün akşam sizin programınızda söylediklerine kadar. Referanduma çok yaklaştığımız şu günlerde beni hedef alarak iftiranın daniskasını yaptı. Hadise şudur: Bunu kesinlikle hiçbir delili yoktur. Hüseyin Gülerce’yi delil olarak gösteriyor. Hüseyin Gülerce buna cevap vermelidir.

Böyle bir itham hiçbir zaman gerçeğe ulaşamaz. Çünkü yarın bir gün başkası da böyle bir iddiada bulunabilir. Biz bunlara itibar edebilir miyiz? Sabahattin Önkibar da bir liste yayınladı. Darbe gerçekleşseydi şunlar şunlar bakan olacaktı dedi. Bunlar ciddiye alınmadı mı? Yarın bir uyuşturucu kaçakçısı yakalansa ben bunları Merkel’den aldım dese inanacak mıyız? Sadece senaryodan ibaret olan bu sözler. Yalandır, iftiradır. Hüseyin Gülerce’nin diyeceklerini merakla bekliyorum.

2 seneden bu yana ambargo altındayım. 3-4-5 Haziran günlerinde sayın Başbakanımızın Fas ziyaretleri sırasında, Gezi Parkı olaylarının en ateşli günlerinde başbakan yardımcısıydım. Benim bu krizi yönetmem gerekiyordu. Bütün bakanlarla kriz masası oluşturup bu ateşi söndürmeye çalıştık. Melih Gökçek’in suçlamaları iftiradır. Ciddiye alınacak tarafı yoktur.

TWİTTER’DAN BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

1) Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dışı bir yalana ve iftiraya başvurdu. Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor.

2) Bir Hint Atasözünde denir ki: “EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR.”

3) Melih Gökçek'in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin…

4) İ.Melih Gökçek “Devam edebildiğin kadar et” mantığını her sahada uygulayıp; yalana,iftiraya, çirkefliğe de devam edebildiği kadar ediyor.

5) Ülkemizin; ÜÇ HARFLİ belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var.

6) “Geziden sonra Başbakan olacaktı” yalanına ise, bu akşam 19.00'da @tgrthabertv'de cevap vereceğim.