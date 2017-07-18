Çanakkale’yi sel vurdu!

Çanakkale´de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ezine İlçesine bağlı Gökçebayır Köyü'nde sel yaşandı.

Ezine ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Gökçebayır köyünde meydana gelen selde, 3 ev zarar gördü, bir ilkokul ile çok sayıda evin istinat duvarı yıkıldı. Sel sularının taşıdığı moloz, kepçe ve greyder aracılığıyla yol üzerinden alındı.

Selden evi zarar gören Erkan Akbaydoğan, “Bir felaket yaşadık. 37 yaşındayım böyle yağmur ve felaket görmedim. Evimizi gördüğünüz gibi su bastı. Her yer darmadağan oldu. Perişan haldeyiz” dedi.

Gökçebayır Köyü Muhtarı Mustafa Kemal Canbeden, “Akşam saatlerine doğru bir anda şiddetli bir yağmur ve arkasından rüzgarla birlikte dolu şeklinde yağmur şiddetini arttırdı. Yüksek miktarda bir yağmur düştü. Yağmur birkaç tane evimizin duvarlarını yıktı. Bazı evlerimiz sular altında kaldı. Allah başka keder vermesin. Önemli olan can kaybımız yok. Sadece evlerimiz duvarları yıkıldı. Bir araba evin altındaki garajda mahsur kalmış. Her taraf perişan halde” diye konuştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, selin ardından köye gelerek incelemede bulundu. Köydeki hasarın sabah yapılacak ön inceleme çalışmasının ardından belirleneceği öğrenildi. DHA