Casuslukla suçlanan imamlar geri çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya’daki FETÖ mensupları hakkında bilgi notları toplayıp Ankara’ya ilettiği iddia edilen imamları sürpriz kararla Türkiye’ye çağırdı

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapan bazı imamların, bu ülkedeki muhalif isimlerle ilgili Ankara'ya bilgi notları göndererek casusluk faaliyeti yürüttüğü iddialarıyla baş gösteren krizde yeni bir aşamaya gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya'da casuslukla suçlanan imamları görevine son vererek geri çağırdı.

SAVCILIK EL KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Federal Başsavcılığın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya'da görevlendirilen bu imamlar hakkında yürüttüğü soruşturmada kritik bir noktaya geldiği ve casuslukla suçlanan imamların yargılanması için düğmeye basma ihtimalinin güçlendiği öğrenildi. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı sürpriz bir kararla, skandala konu olan imamların Almanya'daki görevlerine son verdi ve Türkiye'ye geri çağırdı. İmamların, Almanya'daki Fetullah Gülen yapılanması mensupları hakkında Ankara'ya bilgi notları gönderdiğinin ortaya çıkması, kamuoyunda casusluk suçlamalarına yol açmış, Federal Başsavcılık iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan DİTİB yetkilileri söz konusu imamların görevlerine son verildiğini doğrularken, Almanya genelinde kaç imamın görevine son verilerek Türkiye'ye geri çağrıldığıyla ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

DİN HİZMETLERİ ATAŞESİ DE DÖNDÜ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'taki Ankara ziyaretinin hemen ardından, internet sitesinde açıklama yapan DİTİB, tartışmalara konu olan imamların, işbirliği partneri olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş olduklarını hatırlatarak, yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu imamların görevlerine son verildiğini bildirdi.

Bu arada, skandalda rolü olduğu iddia edilen Türkiye'nin Düsseldorf'taki Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan'ın Ankara'ya geri çağrıldığı da, Berlin siyasi kulislerinde konuşuluyor. Türk makamları ise, Ilıkkan'ın görev süresinin sona erdiği bu nedenle Türkiye'ye döndüğünü ifade ediyor.

SKANDAL İDDİA: 13 İMAM BİLGİ TOPLUYOR

Düsseldorf'ta Eyalet Meclisi'ne bilgi veren Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier, imamların 33 şahıs ve 11 eğitim kuruluşuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na bilgi gönderdiğini, casusluk yapan en az 13 imamın olduğunu açıkladı.