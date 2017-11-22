Cemevine saldıran zihinsel engelli çıktı

İstanbul Habipler'deki Cemevinin camını kıran şüpheli, polisin kurduğu özel ekipçe yakalandı. Şüphelinin yüzde 70 zihinsel engelli olduğu ve bir trafik eğitim merkezine de yanan cisim attığı anlaşıldı.

Sultangazi Habipler’de bulunan Habipler Cemevi’nin 9 Kasım gecesi camı kırılmış, içeriye yanan bir kova atılmıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Emniyet birimleri şüphelinin belirlenmesi için özel bir ekip oluşturdu. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin eşgali tespit edildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Emniyet birimleri şüphelinin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Ekiplerin bir kısmı cemevi çevresinde güvenlik tedbiri alarak, devriye çalışmalar yaptı. Önceki gece şüphelinin eşgaline benzeyen bir kişinin cemevine çevresinde dolaştığı belirlendi. Şüpheli cama taş attığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan E.K., Emniyet’e götürüldü. Kamera kayıtlarından 9 Kasım'daki yanan kovayla saldırıyı da E.K.’nın yaptığı tespit edildi.

TRAFİK MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ

Şüpheli E.K.’nın yüzde 70 zihinsel engelli olduğuna dair raporu olduğu belirtildi. E.K.’nın Istanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi’nden 7 Eylül’de 2012’de rapor alındığı öğrenildi. E.K.’nın 7 Kasım’da da Habipler Trafik Eğitim Merkezi’ne ateşli cisimle saldırdığı öğrenildi.