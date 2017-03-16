CHP lideri Kılıçdaroğlu: Neden ‘Hayır’ demeliyiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de Denizli Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’nda, vatandaşlarla bir araya geldi. Partililere ve vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Denizli Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı konuşma öncesi, Denizli’nin Çardak ilçesindeki bir köy kahvehanesinde vatandaşlarla çay içti ve onlara, referandumda hayırlı bir gelecek için ‘hayır’ oyu kullanılması gerektiğini söyledi. CHP Lideri Çardak'tan Bozkurt ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak paydaları olan bayrak ve şehitlik kavramlarının parçalanmak istendiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Ülkücü kardeşime söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin bu kardeşiniz de vatanseverdir, milliyetçidir” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli’ye gelerek Denizli Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda halka ve partililere hitap etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nın Denizli’de yapmış olduğu konuşmasında satır başları şöyle;

“Sandığa giderken çocuklarımızı,bayrağımızı, vatanımızı düşüneceğiz. Ülkemizin geleceği için sandığa gideceğiz. Düşünmeden sandığa gitmeyeceğiz. Kullanacağımız her oyun altın değerinde önemi var. Hep beraber sandığa gidelim 16 Nisan’da oylarımızı kullanalım. Önce bu konuda hepinizden söz istiyorum. Söz mü? Annelere seslenmek isitiyorum. Bir memlekette kadın endişeli kaygılıysa o memlekette huzur yoktur. Sizin sezgileriniz güçülüdür. Gidelim 16 Nisan’da hayırlı bir şey yapalım ve sandığa gidelim. Söz mü anneler? Sıra geldi babalara. Sizin de kaygınızı biliyorum. Çocuklarımızı askere, gurbete, okumaya gönderiyoruz. Çocuklarımız bizden daha güzel bir hayat sürsün ister anneler babalar. Bir ülkede demokrasi varsa vatandaşın hakları güvence altına alınmışsa huzur ve bereket vardır. Önümüzde bir süreç var. Bu süreçte bir desten yazmalıyız. Bir demokrasi destanı yazmalıyız.

“DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Mustafa Kemal Atatürk’e bile TBMM’yi fesih yetkisi verilmedi. Demokrasiye sahip çıkmak, kadın-erkek eşitliğine sahip çıkmak demektir. Ben milli iradeye sahip çıkıyorum diyorsan hayır oyu kullanacaksın. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz. Bu bir parti meselesi değil. Bu bir vatan meselesi. Bu bir memleket meselesi. Bir parti seçmiyoruz. Torunlarımıza ders vereceğimiz. Bir sürecin başındayız Gideceğiz hayır oyunu kullanacağız. Torunlarımıza şunu anlatacağız demokrasiyi, başbakanlığı, Meclis’i almak istediler biz vermedik diyeceğiz.”