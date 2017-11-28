CHP’den kritik Man Adası soruları

CHP'li Aykut Erdoğdu, Man Adası ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın 5 yıl geciktirilerek yürürlüğe konmasına ilişkin soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının para transferleriyle gündeme gelen Man Adası ile yapılan “Vergi Konularında Bilgi Paylaşımı Anlaşması”nın, TBMM'de 5 yıl beklediği ortaya çıktı.

Anlaşmanın geç yürürlüğe konulmasına ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın cevaplaması istemiyle 16 Kasım'da TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Erdoğdu önergesinde, “Anlaşmanın geç yürürlüğe girmesinin amacı, AKP'lilerin yakınların vergi cennetlerindeki mali operasyonlarının incelenmesini geciktirmek midir” diye sormuştu.

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Erdoğdu yaptığı açıklamada, Man Adası ile “Türkiye Cumhuriyeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması”nın 20 Eylül 2012’de Londra’da imzalandığını hatırlatarak, Man Adası’nın kendi iç hukukunda anlaşmayı 6 Aralık 2012’de onayladığını, anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi için Anayasa gereği TBMM tarafından da onaylanması gerektiğini bildirdi.

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“Bu anlaşma ile vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele edilmesi hedeflenmişti” diyen Erdoğdu, anlaşmanın 24 Aralık 2012’de TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu, 13 Şubat 2013'de de TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldüğünü söyledi. Erdoğdu, anlaşmanın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaşmasının ise ancak 4 yıl sonra 8 Mart 2017’de gerçekleşmesi üzerine TBMM Başkanlığı'na Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini kaydetti.

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ERDOĞDU MALİYE BAKANLIĞINA SORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun sözünü ettiği 16 Kasım 2017'de TBMM Başkanlığı'na gönderdiği soru önergesi şöyle:

“2012 yıl içinde Man Adası Hükümeti, Guernsey Hükümeti ve Cebelitarık Hükümeti ile Türkiye arasında vergi konularında bilgi değişimi amaçlı anlaşmalar imzalanmıştır. Bu ülkeler, “vergi cenneti” olarak addedilen ülkelerden üçüdür. Anlaşmaları Londra'da Türkiye adına dönemin Gelir İdaresi Başkanı Mehmet KİLCİ imzalamıştır. Bu 3 anlaşma 08/03/2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 6970, 6971 ve 6972 sayılı kanunlarla uygun bulunmuştur. Yani, 2012'de imzalanan “vergi cennetleri” üzerinden vergi kaçırılmasını engellemeyi amaçlayan anlaşmalar 5 yıl sonra 2017 yılının Mart ayında kanunla uygun bulunarak yürürlüğe girmiştir.

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26 Aralık 2012 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde bu anlaşmalara ilişkin olarak yayınlanan bir haberde; “TÜRKİYE'de birçok zenginin vergiden kurtulmak için servetlerini İngiltere açıklarındaki Man Adası'na taşıması hükümeti harekete geçirdi. Hükümet, Türkiye ile Man Adası arasındaki anlaşmayı TBMM'ye gönderdi…. Vergiden kurtulmak için servetlerini bu adadaki bankalara aktaran işadamlarına sıkı takip geliyor. Kayıtdışı servetin tutarının 150 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Tasarının gerekçesinde, vergi kaçakçılarının tercih ettiği vergi kapasitesi düşük ülkelerle ‘Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması' görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.” ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

1- 2012 yılında imzalanan ve taraflara vergi kaçakçılarını yakalama konusunda bilgi alışveriş ve yerinde inceleme gibi bir çok imkan sağlayan bu anlaşmalar; neden 5 yıl bekletildikten sonra TBMM'ye sunulmuştur?

2- Bu derecede kritik öneme sahip olan 3 anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kanunlaşması aşamasında TBMM'deki 2 yıllık gecikmesinin arkasındaki motivasyon ile, anlaşmaların TBMM'ye sevk edilmesinin 3 yıl ertelenmesi arasındaki motivasyon aynı mıdır?

3- AKP Hükümetinin imzalamış olduğu anlaşmaları TBMM'ye getirme ve yürürlüğe girmesini sağlama konusundaki bu 5 yıllık gecikmenin sebebi; son zamanlarda dünya kamuoyunun gündemindeki “Panama Belgeleri”, “Paradise Belgeleri” gibi vesilelerle ortaya çıkan Başbakan Binali YILDIRIM'ın ve diğer üst düzey AKP'lilerin yakınların “vergi cennetleri”ndeki mali operasyonlarının incelenmesini geciktirmek midir?”