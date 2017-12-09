CHP’li tüm belediyelere şu an müfettiş var, 6 belediyeye ‘operasyon’ bekleniyor

İçişleri Bakanlığının Ataşehir dışında 6 CHP'li belediyeye daha müfettiği gönderdiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Barış Yarkadaş ise bu iddialar üzerine 'düzeltme' yaptı. Yarkadaş “Bizim belediyelerde sürekli müfettiş olur" dedi.Kulislerde söz konusu 6 belediyeye sadece müfettiş gönderilmediği tıpkı Ataşehir'de olduğu gibi 'operasyon' yapılacağı konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözler diğer CHP’li belediyelere çevrildi.

İŞTE OPERASYON YAPILACAĞI SÖYLENEN CHP’Lİ BELEDİYELER!

Ataşehir’in ardından CHP’nin kaleleri konumundaki; Tekirdağ, Muğla ile İstanbul’dan; Maltepe, Şişli, Beşiktaş, Ankara’dan ise Çankaya belediyelerine de ‘operasyon’ yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

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BARIŞ YARKADAŞ: ZATEN MÜFETTİŞLER HEP VARDI

Bununla birlikte müfettişlerin şu anda tüm CHP’li belediyelerde olduğu belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Bizim belediyelerde sürekli müfettiş olur. Müfettişler personel gibi kendilerine oda ayırtır personel gibi. Aylarca teftiş yaparlar. Hatta belediye başkanları ya da yardımcılarının odalarını kullanırlar. Yani belediylerde sürekli müfettiş mesaisi var” dedi.