CHP’liler İzmir’de ‘Hayır’ için buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü olduğu kentlerden İzmir'de 'Hayır' kampanyasının startı verildi.

CHP İZMİR TAM KADRO TOPLANDI

CHP İzmir İl Örgütü Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde yapılan toplantıda buluştu. Tamamen dolan spor salonunda Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile “Hayır” yazılı afişler, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve “Cumhuriyete sahip çıkmak boynumuzun borcudur” yazılı pankartlar yer aldı. Toplantı öncesi ve sonrasında İzmir Marşı ve Barış Manço’nun ‘Hayır’ şarkısı çalındı. Salona kurulan ekrana “İzmir neden hayır diyor” başlıklı video izlettirildi. CHP’liler “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganları attı.

20 AKP’Lİ CHP’YE GEÇTİ

Çok sayıda CHP’linin katıldığı toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir milletvekilleri ve CHP’li yöneticiler katıldı. Ellerine Türk bayrakları alan partililer, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Öte yandan, AKP’den CHP’ye geçen 20 üyeye de “Hayır” rozeti takıldı.

“ONLARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ”

Parti temsilcileri kısa konuşmalar yaptı. İlk konuşmayı yapan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, “Hayır’lı başlangıcı yapıyoruz” dedi. Güven, demokrasinin yaşatılması, parlamenter sistemin sürmesi, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olması gerektiğini anlattı. AKP İktidarı’nın anayasa değişiklik teklifini alelacele çıkarttığını ve savunamayacak durumda olduğunu dile getiren Güven, “Anlatmaya girmeden karalayıcı sözlerle CHP'ye iftira atarak yanlış algı yaratmaya çalışıyor. Bu onların çaresiz ve haksız olduklarını gösteriyor. “Bu iktidar FETÖ'yle birlikte ortak inşa edildi. Bahsettikleri yapılarla CHP'nin hiçbir işi yoktur. Onların bu ilişkileri vardır. Biz yurtta sulh cihanda sulh diyen barışçı politikaların savunucusuyuz. Her koşulda teröre hayır demiş bir partiyiz. Onlar işlerine geldiklerinde bu örgütlerle işbirliği yapmışlar Türkiye'yi sıkıntıya sokmuşlardır. Bunu çözmenin yolu 16 Nisan'da hayır demektir.

Bu iktidara büyük bir ders vereceğiz. İzmir bu dersi onlara vermeye hazırdır. Sandıkta onları gömeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“OYLARI ÇALDIRMAYACAĞIZ”

Güven, Türkiye'nin çağdaş, aydınlık, ilerici yüzü olduğunu vurguladığı İzmir’in tavrının ülkeye çok büyük etkileri olduğunu belirterek, “Seçmenlere bu kötü anayasayı anlatacağız, sandıklara sahip çıkacağız” dedi. Oyları çaldırmayacaklarını ifade eden Güven, CHP sandıklara sahip çıkacak, son ana kadar bekleyip ıslak imzaları alacak ve bunların hile hurda yapmasına izin vermeyecektir. Türkiye'de en az yüzde 60 ‘Hayır’ çıkacak. İzmir'de ise yüzde 70'in üzerinde ‘Hayır' çıkacaktır” dedi.

“HAYIR DEMEK KURTULUŞTUR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Tüm ilçelerimizi, köylerimizi gezip hayır için çalışacağız. Hayır için hayır demek 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kurtuluşu demektir. Hayır demek ben özgür yaşarım, ben demokrasiye inanırım, ben insan haklarına inanırım ama bir kişinin tek adam yönetimine karşıyım demektir. Hayır demek komşularımızla barış demektir. Hayır demek atalarımızın dirhem dirhem biriktirdiği bu ülkenin servetini korumak demektir. Hayır demek bu kötü gidişe dur demektir” ifadelerini kullandı.

“BU AĞALIKTAN BAŞKA ŞEY DEĞİL”

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, “İzmir'in dağlarında çiçekler açar, sandıklarından hayırlar çıkar. Bu anayasa değişikliği için krallık, padişahlık sultanlık lütuftur. Bu ağalıktan başka bir şey değildir” dedi. Balbay, oylar İzmir'de yüzde 10 artarsa bu durumun Türkiye'de yüzde 1 etkisi olduğunu belirtti.

“YÜZ YILLIK CUMHURİYET OYLANACAK”

İzmir Milletvekili Musa Çam, “Yapılacak referandum bir anayasa değişikliği değil; yüz yıllık cumhuriyet oylanacaktır. Rejim değişikliği yapmak, hilafeti geri getirmek isteyen, Mustafa Kemal Atatürk'ü yok etmek isteyenlere namus ve onur görevimiz var” diye konuştu.

“YA HİLAFET, YA CUMHURİYET”

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, salona seslenerek, “94 yıl önce yedi düvele baş kaldıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize bu cumhuriyeti emaneten bıraktılar. Bu Cumhuriyeti yıktırmaya müsaade edecek misiniz? O boyu uzun, dili uzun, eli uzun adamın halife olmasına izin verecek misiniz” diye sordu. Topluluk “Hayır” diye karşılık verdi. Bayır, “Bu seçim normal bir seçim değil. Bu seçimin telafisi yoktur. Ya cumhuriyetten vazgeçip çoluk çocuğu örümcek kafalıların kucağına atacaksınız ya da Atatürk'ün yolundan yürüyeceksiniz” ifadelerini dile getirdi.

“ÜLKESİNİ SEVEN EVET DEMEZ”

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Bu referandum, terörü bitirecek mi? İşsizliği bitirecek mi? Ekonomiyi düzeltecek mi? Adalet getirecek mi? Hayır. O zaman niçin evet diyorsunuz. Ülkesini, bayrağını, milletini seven kimse evet diyemez. Suyunu içen, ekmeğini yiyen kimsenin evet demeye hakkı yoktur. Ülkenin geleceğini iki kelimeye emanet etmeyecek olan insanlarımız aklını kullanacaktır. Kazanacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“KARŞI DEVRİMCİLERİN DARBESİ”

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Bu Cumhuriyeti kuranlar, yedi düvele karşı mücadele edip, kanlarını dökerek, şehitler ve gazi olarak bu vatan, bu bayrak, bu millet için canlarını verdiler. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cumhuriyeti kurarak egemenliği saltanattan alarak millete devrettiler. Cumhuriyet tarihimizde çok darbeler gördük ama bugün içinde düştüğümüz referandum süreci aslında demokrasiye, cumhuriyete ve kurucu değerlerin felsefesine karşı, karşı devrimcilerin belki de en ciddi darbesidir. Bu referandum cumhuriyetimizin var olabilmesinin, var olmak ya da olmamak noktasında önümüze konan bir sandıktır. Bu hareket bir karşı devrim hareketidir. Bu mesele sadece bizlerin, CHP'nin değil, bu mesele cumhuriyeti kuran Atatürk ve şehitlerimizle omuz omuza savaşan ve zaferle sonuçlandıktan sonra cumhuriyeti kuran büyük Türk Milleti'nin meselesidir” diye konuştu.

“BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Sındır, “Dün terör örgütleriyle el ele kol kola dolaşan, masalara oturan, onların devlet içinde yapılanmasına göz yuman anlayış zihniyet bugün bunları inkar ediyor.Millete şimdi cumhuriyete bir şey olmuyor, korkmayın, biz cumhuriyetimizi seviyoruz' diyorlar. Bugün bunu diyenlere inanacak mısınız? Dün yaptıklarını nasıl inkar ediyorlarsa, bugün söylediklerini de yarın inkar edeceklerdir. Bu teklif ülkemize demokrasiyi ortadan kaldıracak, insan hakları, özgürlükleri elimizden aldıracak tek adam rejimidir. Bir rejim değişikliğidir. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini millete vermiş olarak kuruldu, şimdi bu rejimi bir ucubeye dönüştürme gayreti içindeler. Buna izin verecek miyiz” dedi.

“ANLATABİLİRSEK YÜZDE 99 ‘HAYIR’ DER”

Sındır, teklifin maddelerinin iyi anlatılması gerektiğini vurgularken, “Eğer ki Anadolu'nun bir köyündeki bir kardeşimize yapılmak istenenin, getirilmek istenen rejimin, bu ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceğini anlatabilirsek, yürekten inanıyorum, bu millet bir avuç karşı devrimcinin hesaplarının karşısında duracaktır. Bırakın yüzde 60'ı, yüzde 99 bu teklife hayır diyecektir. Evet denmesini isteyenlerin bir tane gerekçesi yok” diye konuştu.

“HERKES SANDIĞA GİTMELİ”

Sındır, “‘Terörü bitireceğiz' diyorlar. 15 yıldır iktidardasınız, önünüze engel mi koydular. CHP önünüze set mi çıkardı. Hangi kanunu çıkarmak istediniz de çıkaramadınız? Hangi kararı almak istediniz de alamadınız? Biz gelin bu parlamentoda terörü birlikte bitirelim dedik. Ama çözümü dışarıda aradılar. Fiili başkanlık zaten yürürlükte. Yasadışı bir uygulama… Sorunların çözümünü ileri tarihe iteleyerek vatandaşı kandırma niyetindeler. Biz anlatırsak vatandaş zaten hayır diyecektir. Herkesin sandığa gitmesini sağlamamız çok önemli. Gitmeyenlerin büyük çoğunluğu ‘hayır' diyecek kesimdir. Milletimiz 16 Nisan'da tokat gibi cevap verecektir” dedi.

“HANGİ TÜRKİYE'Yİ İSTİYORSUNUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Bugün bu büyük buluşma, bizlerin yazacağı aydınlık Türkiye için ilk buluşmadır. Gideceğimiz sandık son değil, ilklerin başlangıcı olacak. Adına anayasa değişikliği dedikleri teklifi karşımıza koydular. Tek bir soru sordular: Siz bu düzenin karanlığının devam etmesini istiyor musunuz? Biz aydınlık bir gelecek yazmak istiyoruz. Sordukları soru siyah ve beyaz kadar uzak iki farklı geleceğin ardından ayrım yapmamızdı. Siz özgüvenle gözünü geleceğe dikmiş bağımsız bir Türkiye mi istiyorsunuz yoksa korkan, tehdit edilen, cesaretini yitirmiş, karanlıkta boğulmuş Türkiye mi istiyorsunuz? Siz, hukuka dayanan 80 milyon yurttaşın her birinin hakkının korunduğu hukuk devleti mi, yoksa siz hukuksuzlukla işleyen tek bir kişinin keyfiyle yönetilen karanlık bir Türkiye mi stiyorsunuz? Bugün siz sinsi bir gece KHK'sı ile bilim üreten barış, demokrasi, özgürlük dediği için üniversitelerden atılan bilim insanlarının olduğu bir Türkiye'de yaşamak istiyor musunuz? Onları ihraç eden bu karanlık düzen devam etsin istiyor musunuz? Milletin egemen olduğu bir Türkiye mi, saray saltanatı altında ezilen bir Türkiye mi istiyorsunuz? Ziraat Bankası'nın bir gece elinizden alınıp saraylara emanet edilen bu düzenin devam etmesini istiyor musunuz? Sizi değil kendini düşünen bu siyaset düzeninin devam etmesini istiyor musunuz? Bizim ne istediğimi açık; hukukla yönetilen adaletli, sosyal bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz.

“YOKLUK VE YOKSULLUĞA DA HAYIR”

Böke, halkın ekonomik durumundan da örnekler vererek, “Kalkın ayağa tanımadığınız birinin kapısını çalın, dinleyin. Kime oy verirsek verelim, fiili başkanlık sisteminin sonunda daha fakiriz. 2014'te kişi başın 12 bin dolardı. Sadece bir yıl sonra 11 bin dolara düştü. Bir yılda bu fiili başkanlık hepimizin cebinden 4 bin lirayı çaldı. Bizim ‘Hayır'ımız bu yoksulluğa ve yokluğa hayırdır. 3 milyon işsizisin üstüne 700 bin kişi daha eklendi. Niye iş bulamıyor? Bu düzen yüzünden bulamıyor. Bu düzen en çok kadını yok sayıyor. Çünkü bu düzen insana insan gözünden bakmıyor. İnsanı yok etmeyi alışkanlık edinmiş. Evine ekmek getiren, ekonomik özgürlüğü kazanmış 447 bin kadın işsiz kaldı. Bu düzen, kadını hor gördüğü gibi genci de yok sayıyor. Genç işsizliği yüzde 18'den yüzde 22'ye çıktı. Başkanlık uğruna bu kadar genç işsiz kaldı” açıklamasını yaptı.

“HAYIR’A GELENLERE ROZET TAKILDI”

Toplantıda, ‘Hayır’ kampanyasına yeni katılanlara rozet takıldı. AKP’deki üyeliklerinden ayrılan kadın ve gençlerden 20 kişilik gruba ‘Hayır’ rozeti takıldı. İl Başkanı Güven ‘Hayır’a ikna edeceklerinin sayısının gün geçtikçe artacağını ifade etti.