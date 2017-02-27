Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Org. Hulusi Akar görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştü. Org. Akar, sabah saatlerinde de Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Beylerbeyi Sarayı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17:00’de Beylerbeyi Sarayı’nda Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov’u kabul etti. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la görüştü. Fikri Işık saat 16:45 itibariyle Beylerbeyi Sarayı’na geldi. Aynı davetin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a da yapıldığı, Akar’ın da bu akşam Beylerbeyi Sarayı’na gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.