Davanın olası sonuçları Türkiye için Zarrab’dan daha kötü!

Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın ABD'de gözaltına alınmasının Türkiye'ye olası sonuçları, Reza Zarrab davasından çok daha vahim olabilir.

Atilla’nın ABD’de “İran yaptırımlarını delmek” ve “ABD Bankalarını dolandırmak” suçlamalarından toplamda 50 yıl hapisle yargılanacağı açıklandı. Bu durumun, özelde Halkbank, genelde ise Halkbank’ın geçen ay dahil edildiği Varlık Fonu ve Türkiye’nin bankacılık sistemine etkileri olması sözkonusu.

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İlk etapta akla gelen etkiler şunlar olabilir;

1- ZARRAB İŞADAMIYDI- ATİLLA DEVLET GÖREVLİSİ

Reza Zarrab, hem Türk, hem de İran vatandaşlığı taşıyan bir işadamıydı. Oysa Hakan Atilla, hükümet kontrolündeki bir devlet bankasında üst düzey yönetici olarak görev yapıyor.

2- HALKBANK’IN ADI DA DAVAYA KARIŞTI; BANKAYA YAPTIRIM OLASILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Atilla’nın gözaltına alınmasına ilişkin, New York Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, kendisinin isnat edilen suçları “Halkbank Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla” işlediğine özel vurgu yapıldı. Bu durumda, Halkbank’a yönelik olası yaptırımların da önü açılmış oldu. Ayrıca sadece bankanın adının böylesine büyük bir davada geçmiş olması bile, sadece Halkbank’ı değil, tüm Türk bankacılık sistemini etkilemeye aday.

3- HALKBANK VARLIK FONU’NDA! DOLAYISIYLA VARLIK FONU’NUN DEĞERİ DE TARTIŞMA KONUSU HALİNE GELDİ

Halkbank, AKP hükümeti tarafından kurulan Varlık Fonu’na devredilmişti. Halkbank adının böylesine ses getiren, uluslararası bir davayla anılması, Varlık Fonu’nun değerini de etkileyebilecek kadar büyük bir unsur olarak görülebilir.