Deniz Baykal’dan önemli açıklamalar

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Deniz Baykal, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı sürpriz görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Baykal, görüşmeyi kendisinin talep ettiğini ifade etti.



İşte Baykal’ın açıklamalarından satırbaşları:

Talep benden geldi. Türkiye olarak yeni bir noktadayız. Parti olarak da yeni bir noktadayız. Bu süreci çok dikkatle izlemeye çalışıyorum. Türkiye’nin yeni siyasi döneme açılacağı tek adam dönemine sürükleneceği ortaya çıktığı andan itibaren izliyorum. Yeni bir tablo çıktı ve bunu iyi okumak lazım. Yapılması gerekenler ve kesinlikle yapılmaması gerekenler var. Bunları ifade etmek istiyordum. Sayın başkan da ‘bir görüşelim ya’ diyorduk. Ben kamuoyuna düşüncelerimi söylemeden sayın Genel Başkan’a da anlatmam gerekiyordu.

Türkiye’yi konuştuk. (Deniz Baykal rest çekti iddiaları) Bu konular tabii ki konuşulmadı. Böyle bir şeyin olması doğru değil, olası değil. Birazdan konuşunca anlayacaksınız zaten. Bir yol haritası görüşmesi yaptık. Kemal beyle görüşmemizin nedenin büyük bir kısmı referandum sonuçlarıydı tabii.

MÜHÜRSÜZ OY TARTIŞMASI

Mühürsüz oy kullanmayı meşru kılan bir anlayış. Daha şikayet gelmeden, seçim böyle de yapılabilir diyen bir zihniyet olamaz. Yapılan bu hile sonucu belli bir ölçüde değiştirmiştir. Yüzde 100’ü evet çıkan sandıklar var. Nasıl olur ya Allah aşkına? 300 üye varsa 300’ü de evet diyor. Az da değil bin sandık var böyle. Yakışıyor mu bunlar?

51 ile iktidar olunur, seçim kazanılır ama anayasa değişmez. Kitabına uygun değil diye sokağa çıkmış değiliz. Vicdan kanıyor, doğru değil bu. Meclis’in yüzde 51’i ile kabul edilmiyor tasarı. Orada oran daha yüksek, millette o kadar yüksek değil.

1946 seçimi 27 yıllık partiyi bitiren bir seçim oldu. 46 seçiminde valiler müdahale etti. Bu seçimde de valiler müdahale etti ama İstanbul’da İzmir’de edemedi.