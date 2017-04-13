Devlet Bahçeli’nin ‘az mitinginin’ sırrı

Referandum yarışında son 100 metreye girildi. Evet ve hayır cephesinde propaganda faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Tüm siyasi figürler meydan meydan, stüdyo stüdyo geziyor. 'Zayıf propaganda' yürüttüğü için AKP'lilerce eleştirilen MHP lideri Bahçeli de ekran orucunu bugün bozuyor. Bahçeli bugün saat 20:00'da yani referanduma tam 59 saat kala televizyona çıkıyor. İşte evet ve hayırcıların performansı ve Bahçeli'nin 'zayıf kampanyasının' nedeni.

Tarihi referanduma saatler kala ‘evet’ ve ‘hayır’ cephelerinde propaganda faaliyetleri de tüm hızıyla sürüyor.

‘EVET CEPHESİ’ TAM GAZ

‘Evet’ cephesinin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günde en az iki programa katılıp akşamında da mutlaka bir radyo ya da televizyon programına konuk oluyor. Başbakan Binali Yıldırım da gün boyunca referandum mitinglerini sürdürüyor. Tüm bunların yanı sıra tüm bakanlar ve AKP’li vekiller de devletin tüm imkanlarını kullanarak ‘evet için’ çalışıyor. Hükümete yakın onlarca sendika ve binlerce sivil toplum kuruluşu da ülkenin yönetim şeklini değişterecek yeni anayasanın çıkması için çaba gösteriyorlar.

HAYIRCILAR, TV’SİZ RADYOSUZ…

Hayır cephesinin lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kısıtlı propaganda imkanlarına rağmen vatandaşların sandıkta ‘hayır’ demeleri için uğraşıyor.

Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yanı sıra eski MHP’liler Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın gibi figürler ayrı ayrı ‘hayır’ çalışması yürütüyor. Tüm bu isimlerin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal gibi hukukçular ve Ali Türkşen, Ahmet Yavuz, Semih Çetin ve Mehmet Ali Çelebi gibi Ergenekon/Balyoz mağdurları da ‘Evet çıkarsa Cumhuriyet gider’ sloganı ile deyim yerindeyse yurdu karış karış geziyorlar.

DEVLET BAHÇELİ EKRAN ORUCUNU BOZUYOR

Tüm bu referandum kampanyalarında ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eksikliği’ dikkat çekiyordu. Yeni sistemin mimarı olarak bilinen ve AKP’ye verdiği destekle Meclis’ten referandum kararı çıkmasını sağlayan Bahçeli’nin son günlerdeki ‘sessizliği’ kulislerde de çeşitli yorumlara neden olmuştu. MHP lideri ise ekran orucunu bozmaya karar verdi. MHP lideri bugün Star TV-NTV yarın da Show TV-Habertürk ortak yayınına konuk olacak. Peki Bahçeli mitinglerini neden ‘sınırlı’ tuttu. İşte yanıtı;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında şekillendirdiği propaganda takviminde mitinglerini 9 il ile sınırlandıracağını duyurmuştu. Bahçeli dediğine uyarak sadece 9 kentte miting yaptı. MHP lideri son mitingini ise geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da Yenikapı’da gerçekleştirdi. Geçtiğimiz seçimlerde etkili mitingleri ve yoğun seçim takvimiyle dikkat çeken Devlet Bahçeli’nin bu kararı, ‘evet ortağı’ AKP çevrelerince de yadırgandı.

TRT’YE ÖZEL KANALLARA DA ÇIKMADI

Bahçeli’nin fazla miting yapmama kararını, ‘televizyon ve radyo programlarına da katılmamak’ ilkesiyle de bugüne kadar ‘desteklediği’ görüldü. MHP lideri şimdiye kadar, kendisine ‘evet’ dediği için sınırsız destek veren AKP yanlısı kanallara da resmi davet gelmesine rağmen TRT’ye de çıkmadı.

BUGÜN TELEVİZYONA ÇIKIYOR!

Bahçeli ekran orucunu ise bugün bozuyor. MHP liderinin bu akşam saat 20:00’da NTV-Star TV ortak yayınına katılacağı ve Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayacağı açıklandı. Bahçeli’nin yarın da Show TV-Habertürk ortak yayınına konuk olacağı bildirildi.

ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI

Bahçeli’nin mitinglerini sınırlı tutmasına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre MHP'nin referandum gezilerini kısa tutmasında ‘erken seçim’ ihtimali etkili oldu. MHP Genel Merkezi, kasasındaki paranın bir kısmını, erken seçim olasılığına karşı ayırdığı için referandum harcamalarını sınırlı tutmak zorunda kaldı. Yani evet için çalışan Bahçeli’nin, ‘hayır’ ihtimalini de gözardı etmediği ve sandıktan ‘hayır’ çıkması durumunda, hızla gelebilecek bir erken seçim için hazırlık yaptığı iddia edildi.