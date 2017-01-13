Meclis'te önceki akşamki olaylı oturumun gölgesinde girilen son oylamada anayasa paketindeki 6, 7 ve 8'inci maddeler de oylandı ve kabul edildi. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mimikleri damgasını vurdu.

Meclis'te önceki akşamki olaylı oturumun gölgesinde girilen son oylamada anayasa paketindeki 6, 7 ve 8'inci maddeler de oylandı ve kabul edildi. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mimikleri damgasını vurdu.

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’li ve AKP’li milletvekilleri arasındaki gerginlikler önceki gece kavgaya dönüşmüştü. Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP’li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta bacağından yaralanmıştı. Balta twitter hesabından yaptığı açıklamada “TBMM’de CHP’li Milletvekilleri tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım” demişti. Daha sonra ise Balta’yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edilmişti. Eren Erdem ise sosyal medyada yayılan iddiayı sert bir dille yalanlamıştı. İşte son oturuma bu ‘ısırık’ tartışmasının gölgesinde girildi.

BAHÇELİ’NİN MİMİKLERİ

Olaylı Genel Kurul sonrasındaki son oturumda ise 6, 7 ve 8’inci maddeler de oylandı ve kabul edildi. TBMM’de anayasa değişikliği oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, maddeler üzerine konuşma yaptı. Bu esnada AKP’li vekilin, bir CHP’li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis’in gündemine geldi. Meclis’te ‘ısırık’ tartışması yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

SONRA DÜŞÜNCELİ ŞEKİLDE OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Bahçeli uzun gecede sadece gülerken değil zaman zaman ‘düşünceli’ haliyle de objektiflere yakalandı.

Bahçeli’nin konuşmaları da büyük bir dikkatle dinlediği gözlendi.