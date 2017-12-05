Diyanet takvimi yüzde bin 500 kârla satıyor

12 bakanlığı geride bırakan 4.3 milyar TL bütçesini 8 ayda bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 30 kuruşa mal ettiği takvimleri 5 TL’den satarak 17 milyon TL kar elde ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı son üç yılda sadece takvim basmak için 18 milyon TL harcadı. Başkanlık takvimleri müftülükler aracılığı ile 5 TL'den sattı. 30 kuruşa mal ettiği takvimlerden yüzde bin 500'e varan kâr elde eden diyanetin bilançosunda ise bu kâr görünmediği gibi her yıl devletten aldığı bütçeyi artırdı. Geçtiğimiz yıl 5 milyon 419 bin TL'ye 3 milyon 400 bin adet takvim basıp satan Diyanet bu ticaretten 17 milyon TL elde etti. Tahmini kar ise 11 milyon TL oldu. 2018 yılı takvimi için ihale açan başkanlık 3 milyon 250 bin adet takvim için 7 milyon 321 bin 250 TL yüklenici şirkete ödeyecek.

BÜTÇESİ DİBİ GÖRDÜ

2017 yılının tamamı için 4 milyar 368 milyon lira ödenek alan DİB bu paranın yüzde 97’sinden fazlasını harcadı. Sadece 7 ayda harcanan tutar 4 milyar 244 milyon lirayı geçti. Geçtiğimiz yıllarda da bütçesini yılın yarısında bitiren DİB’ine en büyük gider kalemi personel ödemeleri olarak görülüyor. Diyanet İşler Başkanlığının (DİB) 2017 yılı performans programına göre personel sayısı 117 bin 378. Personelin büyük çoğunluğu müftülüklerde görev yapıyor. Müftülüklerde görevli personel sayısı 115 bin 218.