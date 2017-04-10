Duayen gazeteci Uğur Dündar son anketleri canlı yayında açıkladı

Duayen gazeteci Uğur Dündar son anket sonuçlarını açıkladı. Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın kendisine yolladığı son anket çalışmasıyla ilgili mesajı Halk Arenası'nda okuyan Dündar, referandumda kesinlikle 'Hayır' çıkacağını açıkladı.

Uğur Dündar, referandum sonuçlarına ilişkin önemli bir araştırmayı izleyenlerle paylaştı. AKAM Başkanı Kemal Özkiraz’ın yolladığı mesajı aynen aktaran Dündar şunları söyledi herkesi oy kullanmaya davet etti.

İşte Dündar’ın okuduğu o mesaj: ‘Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür’