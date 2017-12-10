Dünya İnsan Hakları Günü nedir? İnsan Hakları Günü hangi sebeple kutlanır?

Bugün Dünya İnsan Hakları Günü, tüm dünya açısından büyük önem taşıyan bugün ne anlama geliyor? Dünya İnsan Hakları Günü anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Dünya İnsan Hakları Günü'nün tarihi...

Yıllardır 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya İnsan Hakları Günü tarihinde neler yer alıyor? Hangi sebeple 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak belirlendi? İşte bu önemli günün tarihine dair merak edilenler…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ TARİHİ

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanan gündür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.