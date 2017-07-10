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Eczane teknikeri Gizem, kazada öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otomobili ile işe giderken refüjdeki direğe çarpan eczane teknikeri 26 yaşındaki Gizem Sıvacı hayatını kaybetti. Geçen mayıs ayında nikah kıyan genç kızın, önümüzdeki günlerde düğün yapacağı öğrenildi.

12:0310 Temmuz 2017
Gündem
Eczane teknikeri Gizem, kazada öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otomobili ile işe giderken refüjdeki direğe çarpan eczane teknikeri 26 yaşındaki Gizem Sıvacı hayatını kaybetti. Geçen mayıs ayında nikah kıyan genç kızın, önümüzdeki günlerde düğün yapacağı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma Devlet Hastanesi yakınında Balcı Çamlığı önünde meydana geldi. 10 NM 027 plakalı otomobiliyle evinden çıkan Gizem Sıvacı, işyerine 300 metre kala aracın kontrolünü kaybederek, orta refüjdeki direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Sıvacı, Bandırma Devlet Hastanesi´nde kaldırıldı. Ancak genç kız, hastanede hayatını kaybetti. Gizem Sıvacı’nın geçen mayıs ayında Fatih Sıvacı ile nikah kıydığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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